Carnaval sem lixo: operação limpeza deve coletar mais de 980 ton de resíduos

Mais de 980 toneladas de resíduos sólidos devem ser recolhidas, no total, pela Sotero Ambiental – empresa de limpeza pública na cidade - neste Carnaval. O órgão iniciou os trabalhos desde o primeiro dia de folia, com mais de mil garis, 30 caminhões compactadores e 17 caminhões pipa, com capacidade de 30 mil litros, que lavaram o circuito Barra-Ondina.

O “bloco” de colaboradores da Sotero Ambiental foi às ruas todos os dias para garantir uma operação de limpeza segura e sustentável para o Carnaval de Salvador. Os números oficiais ainda não foram fechados - afinal, o Arrastão de Cinzas está acontecendo na manhã desta quarta-feira (26) - mas a expectativa é que sejam coletadas mais de 980 toneladas de resíduos sólidos no total, devidamente enviados para a separação e tratamento, além de sete toneladas de plásticos, que serão reaproveitados e reciclados.

Uma campanha de conscientização ambiental, liderada pelo mascote Soterinho – representante do time de garis -, percorreu as ruas da cidade, informando aos foliões sobre a importância do descarte e destinação correta do lixo.

Entre as ações, teve distribuição de saquinhos de lixo feitos com plástico biodegradável, canudinhos de macarrão, confetes feitos de folhas caídas de árvores, sopra bolhas de sabão feito de anéis de garrafas plásticas, além do compactador de coleta exclusiva de plástico, fazendo já a separação deste material reciclável na coleta e enviando para cooperativas da região.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro