Carnaval sustentável: Camarote Salvador recicla mais de 7 toneladas de resíduos

Antes, durante e depois dos seis dias de festa no circuito Barra-Ondina, na capital da Bahia, o Camarote Salvador reciclou mais de 7,3 toneladas de material – 2,8 toneladas de pet, 2,5 toneladas de latinhas de alumínio e 2 toneladas de vidro, entre outros resíduos.

A iniciativa beneficiou as famílias de 75 cooperados que foram contratados para atuar na triagem. A atuação garantiu ao Camarote o “Selo Sustentável”, concedido pela Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador, tendo sido o único a receber a pontuação máxima.

“Neste ano, o Camarote Salvador deu um grande passo no que diz respeito à sustentabilidade. Os expressivos números mostram como nosso trabalho vai além do entretenimento. Nos preocupamos com o meio ambiente e com a sociedade, e nos debruçamos para bater recordes nessa edição. Seguiremos com o compromisso de contribuir efetivamente para ajudar a transformar nossa cidade em um lugar melhor”, afirma Luciana Villas-Bôas, diretora-executiva da Premium Entretenimento, criadora e produtora do Camarote Salvador.

O projeto de sustentabilidade desenvolvido para o negócio foi baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, e as ações foram organizadas em pilares de atuação.

Gerente de Produção da Premium, Camilla Lanza explica que, para cada pilar, foram elaborados planos específicos para questões como a gestão de resíduo, reaproveitamento de material, recursos hídricos, neutralização de gases, legados sociais, acessibilidade e inclusão e treinamentos com as equipes de trabalho. As ações e metas foram acompanhadas ao longo de todo o processo, para registrar os ganhos.

“É o primeiro ano de implementação do projeto de sustentabilidade e já conseguimos colher frutos dele. É um longo caminho, uma mudança de cultura. A nossa intenção é buscar a ampliação do projeto com metas mais arrojadas para os próximos três anos, além de envolver não só a Premium Entretenimento e seus colaboradores, mas também fornecedores e patrocinadores. É o jeito Camarote Salvador de fazer sustentabilidade”, destaca Camilla.

Gestão hídrica e empreendimento Carbono Neutro

Além da reciclagem, o plano focou na gestão de recursos hídricos para otimizar o uso da água durante os dias de evento. Entre as ações, houve o reaproveitamento da água dos aparelhos de ar-condicionado, que foi utilizada na limpeza do espaço, e a técnica de economia do uso nas descargas de todos os banheiros do espaço.

Outra frente de atuação da equipe de sustentabilidade é a compensação da quantidade dos gases poluentes emitidos pelo Camarote Salvador. Segundo a coordenadora, o objetivo é torná-lo um empreendimento Carbono Neutro. Isso será possível pelo cálculo total das emissões: após saber esse valor, a Premium Entretenimento fará a compra da compensação de carbono pela ONU e vai plantar o número de árvores condizentes com a emissão. O plantio será feito no Bosque Sustentável, no Parque da Cidade, na capital baiana.

Responsabilidade social

O apoio na manutenção de instituições e o fomento da mão de obra local também fizeram parte das iniciativas do Camarote Salvador em 2023. Cinco creches que atendem crianças em situação de vulnerabilidade e dependem de doações para se manterem funcionando receberam biscoitos, águas e refrigerantes que não foram consumidos pelos foliões. Já os vendedores ambulantes que trabalham na praia onde se localiza o evento ganharam 2.160 latas de cerveja de 350 mL para comércio pessoal, podendo, assim, potencializar a renda.

Até mesmo o cardápio foi elaborado para enaltecer a produção da região. Pratos como acarajé, escondidinho, tapioca e queijo coalho oferecidos no evento foram comprados de equipes de mulheres das comunidades adjacentes, como forma de “incentivar o empreendedorismo negro feminino de forma intencional”, pontua Danielle Pires, coordenadora de Sustentabilidade da Premium Entretenimento.

“Também construímos um camarote acessível, com um elevador e três plataformas elevatórias e rampas, priorizamos as atrações locais em nossa grade para a valorização da nossa cultura e apoiamos um centro religioso de matriz africana tradicional, que fica na praia bem próxima ao camarote, doando material para revitalizar o espaço”, completa.

A coordenadora comemora os resultados nos âmbitos sociais e ambientais, e ressalta que a companhia pretende ir além: “Estamos convictos de que podemos e devemos avançar ainda mais nesse compromisso”.