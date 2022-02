Carnaval tem festas privadas a partir de R$ 20

Sim, a gente sabe que Salvador sem o Carnaval nas ruas perde muito de seu charme. Mas o momento ainda pede prudência, especialmente por causa do avanço da variante ômicron, que chegou assustando. Por isso, o governo do Estado determinou que quem quiser curtir uma folia vai ter que recorrer às festas fechadas.

E nem pense em aglomerar na rua com os amigos nos próximos dias. A Prefeitura também está de olho e anunciou que fará uma operação especial para evitar que multidões se concentrem mesmo ao ar livre.

Tem festas para todos os gostos e bolsos nos próximos dias em Salvador e na Região Metropolitana. No Santo Antônio Além do Carmo, por exemplo, tem festa com ingressos a partir de R$ 20 amanhã. É o Baile à Fantasia com o Grupo Botequim, no Pátio da Igreja. No repertório, marchinhas e clássicos do Carnaval.

Mas, se você tem um espírito mais axezeiro raiz, está com o bolso cheio e quer dar aquela ostentada, tem Bell e Tuca Fernandes no domingo, em Guarajuba. Mas se prepare para gastar pelo menos R$ 220. Achou pouco? Tem ingresso na ala VIP por R$ 350.

Quer ficar longe de qualquer sinal de muvuca, viajar no tempo e ouvir os clássicos que embalaram o Brasil na voz de Carmen Miranda? Pra você, então, a pedida é o projeto Segundas do Chorinho, na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho, com a guitarra baiana de Patty Kiss. A instrumentista vai fazer uma homenagem à carreira da Pequena Notável, em versões de clássicos como Balancê e Tico Tico no Fubá. O couvert é convidativo: R$ 25.

E pensa que esqueceram das crianças? Pois vai ter bailinho grátis para elas amanhã no Shopping Lapa, a partir das 14h. E vai ter desfile, bloquinho, confete e serpentina!

Mas atenção: além da fantasia, lembre de levar seu kit para não dar chance à covid. Além de apresentar o cartão de vacinação, o folião precisa usar a máscara de proteção, álcool em gel e, claro, manter o distanciamento. Lembre que há um decreto estadual que limita o público das festas a 1,5 mil pessoas e a capacidade do local está reduzida a 50% da lotação.

25/02/2022, Sexta-feira

Quer começar o Carnaval em alto astral? Hoje, a partir das 17h, tem Harmonia do Samba (foto acima) com participação da banda Água Fresca. A festa é no no Villa Armazém, em Vilas do Atlântico, com ingressos de R$ 99 a R$ 300. E se você é mesmo fã do Harmonia, segue com a banda para Guarajuba, porque Xanddy vai estar por lá a partir das 21h, no Villa Guarajuba, com ingressos de R$ 120 a R$ 170, à venda no Sympla.

- Lincoln, La Furia e outros | Wet Salvador | 19h | R$ 80

- Escandurras, Rogerinho e La Furia | Arena Salvador | 18h | R$ 70 a R$ 120

- Festival de Penteados Infantis | Loja Negrif (Salvador Norte Shopping) | 11h às 17h | Grátis

- Afrodisíaco e Jau | MAM | 16h30 | R$ 80

26/02/2022, Sábado

O sábado está cheio de opção, a começar pelo Santo Antônio Além do Carmo. No Pátio da Igreja do Santo Antônio, quem vai comandar o baile é o Grupo Botequim (foto), com muita marchinha, frevo e clássicos do Carnaval. O DJ Guerreiro e Juliana Ribeiro fazem participação especial. A festa começa às 17h, com ingressos a R$ 25 no Sympla. E se você estiver pro lado da Praia do Forte, tem Durval Lellis, Alexandre Peixe e Filhos de Jorge, a partir das 18h no Praia do Forte Garden, com ingressos a R$ 250, no Sympla e Bora Tickets.

- Escandurras | Villa Armazém | 17h | R$ 50 a R$ 200

- Luiz Caldas | MAM | 16h | R$ 110

- Baile infantil | Shopping Lapa | 14h | Grátis

- Durval Lellis e Tuca | Clube Espanhol | 16h | R$ 250

- Timbalada e Jau | Villa Guarajuba | 21h | R$ 90 a R$ 170

- DJ Tolledo | Bistrô das Artes (Rua do Carmo) | 12h | R$ 90 (inclui feijoada)

- Festa O Pente | Bombar Rio Vermelho | 22h | R$ 20 (no Instagram @bombarrv)

27/02/2022, Domingo

Domingo é dia de do Baile à Fantasia do Ilê Aiyê, no Largo da Tieta, no Pelourinho. A sugestão do bloco é que os associados tirem do baú as fantasias de outros Carnavais do Ilê e apareçam na festa devidamente trajados. "As pessoas estão com fome de Ilê Aiyê. São dois anos sem Carnaval, sem a Noite da Beleza Negra e sem Ensaios de Verão", diz Vovô, presidente da entidade. A abertura do evento é com DJ Branco e a festa terá participação do Muzenza e do Grupo Movimento. A festa começa às 15h, com ingressos de R$ 70 a R$ 150.

- Bloquinho Fuzuê | Associação Cultural Asa Branca (Santo Antônio Além do Carmo) | 16h | R$ 15

- Jessé Braga | Bombar Rio Vermelho | 19h | Valor: R$ 10

- Fanfarra | Salvador Norte Shopping | 14h | Grátis

- Dan Valente e Nata do Samba | Vila do Farol | 14h | R$ 70

- Isqueminha e Escandurras | Pier XV Beach Club | 13h | R$ 40

- Baile Clandestino | Trapiche Barnabé | 16h | R$ 80

- Tuca e Batifun | MAM | 16h30 | R$ 80

28/02/2022, Segunda-feira

Segunda é dia de curtir dois veteranos do Carnaval no Guarajuba Folia: Bell Marques e Tuca Fernandes a partir das 21h, com ingressos de R$ 220 a R$ 350, no Villa Guarajuba. Antes, às 16h, Bell estará no Clube Espanhol. No Largo da Tieta, no Pelourinho, tem o Carnaval do Cortejo Afro à Fantasia, a partir das 19 horas. "Essa será uma edição limitada dessas fantasias. Ela traz a nossa marca, a estampa branca sobre branco e o azul, pedindo a proteção a Oxalá, o grande pai, orixá da criação e da vida", diz Alberto Pitta, diretor artístico do Cortejo. O ingresso custa R$ 200, com direito à fantasia. à venda no site Bilheteria Digital.

- Babado Novo, Márcia Freire e Gabi Martins | MAM | 16h | R$ 90

- Segundas do Chorinho | Sesi Rio Vermelho | 20h | R$ 25

- Bell Marques | Clube Espanhol | 16h | R$ 400

- Fanfarra | Salvador Norte Shopping | 14h | Grátis