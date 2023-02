Carnaval tem reduções de 51% nas lesões corporais e de 14% nos furtos e roubos

Assim como o início, o fim do Carnaval provoca uma mistura de sensações. Enquanto alguns se entristecem pelo fim da folia, outros comemoram a volta da rotina sem grandes aglomerações. Para as autoridades, resta analisar o que foi a festa e o que melhorar para o próximo ano. No quesito segurança pública, houve redução de 51% no número de lesões corporais e de 12% nos crimes contra o patrimônio em comparação a 2020. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (22) pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP).

No último Carnaval realizado antes da pandemia, foram registradas 120 lesões - número que caiu para 58 em 2023. Ocorrências de furtos e roubos também diminuíram, de 1.247, em 2020, para 1.089 neste ano.

O titular da pasta, secretário Marcelo Werner, fez um balanço favorável da operação realizada na capital e em mais 64 municípios onde houve festas de Carnaval. “Usamos muita tecnologia e, através da integração de forças e o trabalho transversal com outras secretarias, conseguimos reduzir todos os principais índices de violência”, afirmou ele, durante a coletiva de imprensa realizada no camarote da Polícia Militar, em Ondina.

Quarenta e duas pessoas foram presas em flagrante por crimes como roubo, furto, tráfico e envolvimento com brigas. Uma pistola e 1,3 mil armas brancas foram apreendidas nos portais de abordagem instalados próximos aos circuitos.

Tecnologia

O reconhecimento facial foi um dos grandes destaques da segurança pública e garantiu a localização de 79 foragidos da Justiça. Das pessoas apreendidas, 46 foram localizadas na Barra-Ondina, 19 no Campo Grande, 11 no Centro Histórico e uma em Itapuã. Fora da capital, dois criminosos foram encontrados, sendo um em Camaçari e outro em Santo Estevão.

Os foragidos possuíam mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa, roubo, estelionato, furto e porte ilegal de arma de fogo. Entre os apreendidos está um ex-soldado do Exército que, segundo a SSP, integra uma facção que atua no bairro de Valéria.

O sistema de reconhecimento facial foi determinante para a identificação e prisão dos suspeitos de envolvimento no homicídio de Marcos Souza Menezes, 27. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (17), no circuito Campo Grande, e os quatro homens foram presos na terça (21). Eles confessaram a participação no crime, mas a Polícia Civil ainda tenta localizar o autor do disparo que matou a vítima.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) analisou que a operação realizada garantiu a segurança dos foliões em Salvador e nas outras regiões do estado. “O Carnaval aconteceu na capital baiana e no interior com a mesma tranquilidade e segurança. Pudemos presenciar isso tanto fisicamente quanto com os dados que recebemos diariamente em uma coordenação composta pelo governo, prefeitura e órgãos federais”, destacou.

Na coletiva de imprensa, Jerônimo Rodrigues, o vice-governador Geraldo Jr. (Republicanos) e o secretário Marcelo Werner receberam o troféu Nossa Força, do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Coutinho. O prêmio é uma forma de homenagear os trabalhos realizados durante o período de festa.

“Quero agradecer a cada policial que atuou nos circuitos de Carnaval. Nós honraremos o reconhecimento na forma de concurso e valorização profissional desses homens e mulheres que atuam e defendem essa farda”, prometeu o governador.

Trânsito

Muitos baianos pegaram a estrada para curtir o Carnaval fora da capital. Durante a folia, o Batalhão de Polícia Rodoviária atendeu 12 ocorrências de acidentes que envolveram quatro pessoas com ferimentos graves. Três pessoas foram presas e 92 veículos foram retidos por irregularidades.

Em Salvador, nenhum acidente grave de trânsito relacionado ao uso de bebidas alcoólicas foi registrado próximo aos circuitos de Carnaval. Porém, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), considerou alto o número de condutores que se recusaram a realizar o teste do bafômetro. Foram 285 e o Detran não informou qual foi o índice de recusa em 2020. Nas blitz feitas, 767 pessoas foram autuadas e 345 veículos removidos.

Aumento de 27% nas ocorrências em saúde

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) divulgou que ao longo da semana de Carnaval foram contabilizadas 115 ocorrências nos circuitos que precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde. O Hospital Geral do Estado (HGE) foi o que mais recebeu pacientes, foram 67 no total. Em comparação com 2020, houve um aumento de 27% de atendimentos em saúde durante os seis dias de festa. No último Carnaval, haviam sido 90 ocorrências.

Neste ano, foram realizados 12.064 testes para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) para 3.016 pessoas. Cada kit disponibilizado possui quatro testes. Do total, 212 foram positivos para sífilis, 29 para HIV e 12 para hepatites. Os pacientes receberam encaminhamentos para tratamento.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) atendeu 664 ocorrências, nos circuitos Batatinha, Osmar e Circuito. Dessas, 651 atendimentos pré-hospitalares, 13 de busca e resgate, além de 1.209 orientações e ações de prevenção.

Documentos perdidos: saiba como resgatar

Foliões que perderam seus documentos poderão resgatá-los até domingo (26) na sede da Ouvidoria da Polícia Militar (PM), na Rua do Tijolo, na Barroquinha. Já são 1.064 documentos encontrados. Após este período, o folião pode resgatá-lo a partir de segunda-feira (27), das 9h às 17h, no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra, no posto da Ouvidoria da PM.

Depois desta data, os documentos serão devolvidos para os órgãos expedidores. Antes de sair de casa para buscar o documento, é possível verificar se ele está em mãos da polícia através do site em serviços para o cidadão.

*Com orientação de Monique Lôbo.