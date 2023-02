Carnaval terá mais 160 atrações sem cordas para a pipoca

Muitos foliões ficaram em êxtase ao saber que Ivete Sangalo vai puxar um trio sem cordas na quinta-feira de carnaval em Salvador, mas tem mais. Nesta quarta-feira (8), foi apresentada a programação completa dos trios que vão sair sem segregação, terá Ludmila, Daniela Mercury, Emicida, BaianaSystem, Timbalada, Thiago Aquino, Lá Fúria e muito mais (confira a programação completa abaixo).

Minutos antes do anúncio oficial do governo do estado, encontramos um Márcio Victor animado nos bastidores. "Como estava sentindo falta disso, vocês não fazem ideia. Fiquei ansioso, pensando ‘será que as pessoas vão? Será que vai estar lotado?’, não sabia nem se vocês [repórteres] vinham", brincou. Na quinta-feira, primeiro dia da folia, o Psirico vai desfilar sem cordas no Campo Grande. Márcio promete energia em dobro.

“Esse ano estamos investindo no afrofuturismo. É importante mostrar para a turma que o mundo metaverso já é uma realidade e precisamos trazer o povo para esse mundo, onde falamos de tecnologia, avanços e futuro. O carnaval do Psisirco vai ser isso, roupas futuristas, os estilistas me colocaram bem gostosão, e o trio está na mesma pegada”, contou.

Cláudia Cunha e a Osba apresentaram Bloco do Prazer, composição de Moraes Moreira imortalizada por Gal Costa (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Serão duas atrações desfilando sem corda todos os dias, nos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho). Antes de Psirico, Daniela Mercury vai puxar um bloco nesses moldes no Campo Grande. Enquanto isso, na Barra terá Davi Moraes, Ludmilla, e Ivete Sangalo, anunciada pela prefeitura.

Já o tradicional arrastão da Quarta-Feira de Cinzas será comandado por Bell Marques. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou os esforços e investimentos do governo estado, afirmou que serão 160 atrações da folia e aproveitou para alfinetar a gestão anterior do governo federal.

“Foram quatro anos que não nos ajudou a organizar, por exemplo, a pauta do turismo, da segurança pública nacional e da pandemia", disse, e continuou. "O maior investimento que fazemos com o carnaval, em Salvador e no restante da Bahia, é com segurança. Às vezes, quem não é conhecedor do carnaval acha que o grande investimento são as atrações, mas não, é com a organização da festa”, contou.

O governador prometeu investir R$ 70 milhões na segurança pública. Serão cerca de 30 mil profissionais, em Salvador e no interior, das Polícias Civil e Militar, do Departamento de Polícia Técnica, e do Corpo de Bombeiros, além de outros servidores do quadro direto da secretaria. Mais de 300 câmeras de olho na festa, sendo 118 de reconhecimento facial.

O número de organizações de matriz africana dos segmentos afro, afoxé, samba e reggae inscritas para desfilar no Carnaval de Salvador superou as edições anteriores: foram 199 propostas de 123 instituições. Este ano, o investimento no Carnaval Ouro Negro, destinado a esses artistas, foi de R$ 7,6 milhões e contemplou 62 agremiações, como Olodum, Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy, Muzenza, Cortejo Afro, Alvorada e Didá.

O governo foi questionado pela ausência do edital Carnaval no Pelô. O secretário de Cultura, Bruno Monteiro, disse que não houve tempo hábil para fazer o edital e que os artistas que vão se apresentar no Pelourinho foram contratados através de busca-ativa, que levou em consideração a diversidade e aqueles que se apresentaram nas edições da festa realizadas antes da pandemia.

Artistas, produtores e outros profissionais que atuam no Carnaval assistiram ao laçamento na Concha Acústica do TCA (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Homenagens

A retomada do carnaval vai homenagear o cantor Moraes Moreira (1947-2020). O governador Jerônimo Rodrigues afirmou que durante a folia haverá homenagens também a Gal Costa, Letieres Leite, Riachão e Zelito Miranda. Inclusive foi a música Bloco do Prazer, de Moraes Moreira sucesso na voz de Gal Costa que abriu o evento na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), onde a programação foi anunciada. O arranjo foi da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), na voz de Cláudia Cunha.

A edição 2023 do carnaval também será marcada por campanhas educativas. Haverá distribuição de materiais de combate ao racismo e a intolerância religiosa, e uma unidade móvel ficará baseada na Avenida Milton Santos, em Ondina, para oferecer acolhimento e registrar ocorrências. Outros 240 profissionais da Secretaria de Turismo vão atua em Salvador e Região Metropolitana oferecendo ações de receptivo aos visitantes.

Já a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) prometeu reforçar as equipes de plantão nos hospitais regionais e levar para o circuito o Atendimento às Mulheres Expostas à Violência Sexual (AME). Localizado no Hospital da Mulher, o serviço acolhe mulheres, adolescentes e trans a partir de 12 anos expostas a situações de abusos e violência sexual. O investimento da pasta será de R$ 3,5 milhões.

Haverá também ações de vigilância em saúde com estandes de testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), doação de sangue e vistorias de trios. O combate ao trabalho infantil será intensificado durante a festa, haverá centrais de coleta para facilitar o trabalho dos catadores e pelo quinto ano consecutivo será realizada a campanha Respeita as Mina, que combate o assédio e a importunação sexual.

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) e a Ouvidoria Geral do Estado (OGE) atuarão em regime de plantão. Haverá horários extras no aeroporto e nos terminais rodoviários. No Ferry-Boat, o fluxo previsto é de 350 mil pessoas e 52 mil veículos sendo transportados pelas embarcações que saem e chegam dos terminais de São Joaquim, na capital baiana, e de Bom Despacho, em Itaparica, de 14 até 27 de fevereiro.

Confira a programação dos trios sem corda:

Quinta (16):

Dodô (Barra/Ondina)

Davi Moraes

Ludmilla

Davi Moraes Ludmilla Osmar (Campo Grande)

Daniela Mercury

Psirico

Daniela Mercury Psirico Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho)

Negra Cor

Jorge Zárath

Sexta (17):

Dodô (Barra/Ondina)

Daniela Mercury

Pabllo Vittar

Daniela Mercury Pabllo Vittar Osmar (Campo Grande)

Thiago Aquino

Thiago Aquino Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho)

Baby do Brasil

Emicida

Sábado (18):

Dodô (Barra/Ondina)

Parangolé

Lincoln

Parangolé Lincoln Osmar (Campo Grande)

Sarajane

Sarajane Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho)

Três na Folha

Luedji Luna

Domingo (19):

Dodô (Barra/Ondina)

Tierry

Aila Menezes

Tierry Aila Menezes Osmar (Campo Grande)

BaianaSystem

Thiago Aquino

BaianaSystem Thiago Aquino Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho)

Nelson Rufino

Juliana Ribeiro

Segunda (20):

Dodô (Barra/Ondina)

La Fúria

Kart Love

La Fúria Kart Love Osmar (Campo Grande)

Luiz Caldas

Carlinhos Brown

Luiz Caldas Carlinhos Brown Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho)

Trilho Elétrico

Paulinho Boca

Terça (21):