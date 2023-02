Carnaval: Vina Calmon terá figurinos inspirados no estilo vintage da era vitoriana

A cantora Vina Calmon apresentou os figurinos que usará durante suas apresentações à frente da Banda Cheiro de Amor, no Carnaval de Salvador. Os looks foram desenhados e criados pelo estilista Cassiano Silva e compostos em parceria com os Stylists Emerson Oliveira e Thalles Kitakawa – que acompanham a cantora há seis anos.

“Esse é nosso quarto carnaval com Vina! Já é um trabalho de confiança, ela opina em tudo. Tudo tem o toque da artista”, revela Emerson.

A maior referência foi a moda vitoriana, os impérios, as realezas, que na sua imponência trazem a cintura marcada, luvas, gola alta. Porém, com uma leitura atual, contemporânea, que valoriza a silhueta feminina, suas curvas e formas, tendo o dourado como cor predominante.

No primeiro look, Vina aposta em um vestido de tule com gola alta e assimetria em franjas de cristais, com um mix de mais 20 mil pedras. Para compor, uma bota desenvolvida exclusivamente para a cantora, com o mesmo bordado em cristais. Na cabeça, uma coroa moderna que traz o toque da realiza.

O segundo look traz o DNA de Vina Calmon: um figurino mais sexy, com recortes laterais, todo em franja colorida de strass e rebordado com mais de 17 mil cristais. Acompanha com cabeça de stress dourada com prata e uma sandália de franja de strass desenvolvida exclusivamente para ela pela grife Criativa Vougue.

