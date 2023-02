A carne de carnaval treme de êxtase. E tanto que, reza a lenda, a pessoa fica tão distraída pra morte que não tem churrasco de carne literalmente verde que a acometa. A pessoa foliã é uma pessoa blindada por todos os santos, encantos e axé. Massa re-al. Oh, glória!

Por isso, chame gente! Chame, que o churrasquinho de gato - esse hit de carnaval – tá na promoção! Com farofa e piriguete schin a 5 reáu. Eu disse 5 reáu! Agora, francamente, abra o seu coração para comer gato e cachorro por lebre no Carnaval.

Começa pelo nome de batismo que veio de um fato publicado pelo Jornal do Brasil em 1960 do primeiro ambulante desmascarado ao vender espetinho de gato na Central do Brasil. De lá para cá foram tantos outros bê-ós que a gente começou a abstrair e operar daquele jeitão no modo fé. Mas muita gente deve se lembrar daquela família de Guarapari surpreendida por uma batida da polícia onde foram encontrados mais de 50 cachorros em estado lastimável que viravam linguiça vendida todo sábado na feira. E a gente nem precisa ir tão longe, porque qualquer soteropolitana/o com mais de 45 anos deve se lembrar da literal cachorrada de um certo restaurante chinês – que também serviu um Yakisoba premiado com uma barata inteira num prato de um amigo meu – nos idos dos 1990.

(Foto: Kátia Najara/Divulgação)

Agora pare para pensar, se estamos sujeitos a comer carne de gato, cachorro e barata (que não fazem parte da nossa cultura) em restaurante, o que dizer das ruas em pleno Carnaval?

Porque veja bem, há toda sorte de trabalhadoras/res tentando matar um troco na maior festa do planeta desde a pequena Eva. De cozinheiras supercuidadosas, a pessoas em situação de rua que descolam uma lata e fazem uma brasa ali mesmo, mora? Arrastando uma penca de filhos pequenos dormindo num pedaço de colchão pra tudo se acabar na quarta-feira. Será que essa pessoa pode pagar 26 pilas para comprar um quilo de músculo ou é mais fácil matar cachorro a grito ou comprar de quem mata?

Até porque no Brasil, creia, até onde eu sei não há lei que impeça o abate de cães e gatos para alimentação, contanto que o abatedouro seja licenciado – um assunto delicado flanando ali no limbo do Ministério da Agricultura. Ainda mais com uma comunidade crescente de chineses e coreanos em cujas culturas é natural o consumo de animais como estes. Como garantir que o recheio do pastel não late?

O que salva a pele dos bichanos pé-duros, e também dos pets fofinhos que vazam pela fresta do vacilo, é um mínimo de moralidade social que ainda temos, e uma ponga numa lei de crimes contra o meio ambiente que enquadra tais fornecedores e cozinheiros em crime de maus tratos. Difícil é supervisão para dar conta.

Mas agora que estamos nos encaminhando para os finalmentes, antes que o Furdunço passe por aqui, eu não sei fazer churrasco de gato, propriamente; só sei que no Vietnã para fazer o little tiger, os bichos são afogados, depilados e queimados para remover todo o pelo antes de serem fatiados e fritos com alho – como também fazemos por aqui com outros animais.

Aliás, depois de escrever esse último parágrafo e antes de dar a minha receita de espetinho fico me perguntando onde é que o meu é mais civilizado, se só muda o bicho.

Minha cara nem arde.

CHURRASCO DE GATO FAKE

CORTE: mignon ou miolo de alcatra em cubos, tempere com sal e pimenta do reino moídos na hora.

MONTE: os espetos intercalando os cubos com cebola e pimentão, regue com oliva e asse na brasa que te for possível. Se não tiver brasa, dê um golpe e use a chapa mesmo. Contanto que fique tostado por fora e suculento por dentro.

FAÇA UM MOLHO: com alho frito em oliva, e some uma pontinha de dedo-de-moça e um punhado de ervas frescas picadas já depois de apagado o fogo. É para regar a carne.

SIRVA COM: farofa de manteiga e vinagrete.

Kátia Najara é cozinheira e empreendedora criativa do @piteu_cozinhafetiva