Carne Doce fala de sexo, tesão e amor em show inédito em Salvador

Uma performance sensual e dançante, com direito a peças de roupas transparentes a menos no palco e meia-calça arrastão realçada pela luz negra. É isso o que a banda goiana Carne Doce apresenta no show Tônus que chega a Salvador pela primeira vez, dentro do projeto TOCA!. O evento encerra sua primeira temporada neste sábado (14) e inclui show solo de Andrea Martins, vocalista da banda Canto dos Malditos na Terra do Nunca.

Um marco na carreira da Carne Doce, o disco Tônus, lançado no ano passado pelo edital Natura Musical, aborda temas como amor, tesão e sexo. Mas nada é pensado no sentido de provocar, explica Salma Jô, vocalista do grupo que se apresenta pela segunda vez em Salvador em cinco anos de carreira. Falar sobre sexualidade e sensualidade, para ela, é algo muito tranquilo em outros estilos, mas parece que o rock e a MPB precisam sempre dar “justificativas morais”.

“O rock e a MPB são estilos mais moralistas, hoje, em relação ao sexo e a gente não é tão assim, a gente é mais solto”, defende a cantora Salma Jô que explora a dança sensual no show Tônus.

"Não é feito com a intenção de provocar o público, mas de tornar o show mais envolvente, mais dançante, mais bonito de assistir. Descobri que a dança é uma forma de fazer as pessoas escutarem melhor as músicas e sentirem melhor o show. Quando eu marco os arranjos com meu corpo, as pessoas sentem isso com seu próprio corpo", defende Salma.

Autora da maior parte das composições da Carne Doce, Salma canta até o aborto que decidiu fazer no início da carreira da banda. Curioso é que, ao contrário do que se vê no palco, a artista é tímida em sua vida pessoal.

"É muito curioso mesmo, o palco me deixa muito feliz, muito excitada, me faz sentir muito poderosa por causa dessa liberdade que dura enquanto estou lá", confessa.

O segredo da transformação que o público de Salvador verá está na liberdade artística, explica a cantora. "Saber que existe essa distância entre a pessoa que sou como poeta, como artista, e a pessoa que sou individualmente é o que me faz não ter vergonha e acreditar que quanto menos eu me culpar ou censurar, melhor para criar coisas boas, interessantes, criativas e emocionantes", defende.

Serviço

O quê: Shows da banda Carne Doce e da cantora Andrea Martins, no encerramento do projeto Toca!

Quando: Sábado (14), às 20h

Onde: Pátio do Goethe-Institut (Corredor da Vitória, 1.809)

Ingresso: R$ 50 | R$ 25 (1º lote) e R$ 60 | R$ 30 (2º lote). Vendas: no local, Sympla e Soul Dila