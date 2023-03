Carne encontrada na mala de brasileiro é humana, afirma jornal português

A carne, que foi apreendida no aeroporto de Lisboa, em Portugal, na mala do brasileiro Bagoleã Fernandes, de 26 anos, é de origem humana. A informação foi confirmada pelo jornal português Correio da Manhã.

O jovem foi preso na segunda-feira (27), no aeroporto de Lisboa, com a carne e documentos falsos, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fontreiras (SEF).

Apesar de a carne ser humana, o Instituto de Medicina Legal de Lisboa negou a amostra investigada seja do brasileiro Alan Lopes, jovem de 26 anos, assassinado por Bagoleã, na Holanda. O suspeito tentou embarcar para o Brasil com documentação falsa.

Nas redes sociais, o suspeito se define como "gênio louco, 2% gênio e 98% louco". Ele viajou para fora do país para conseguir viver do MMA. Bagoleã era amigo da vítima e enviou mensagem para uma pessoa próxima, no Brasil, para afirmar que tinha matado o açougueiro porque tentava se defender do rapaz que fingia ser um canibal.