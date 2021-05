Carola Matarazzo: 'Filantropia é simplesmente amor à humanidade'

A filantropia foi o assunto da conversa entre Joca Guanaes e Carola Matarazzo nesta segunda-feira (24), no Instagram do CORREIO. Carola é diretora-executiva da Bem Maior, organização social sem fins lucrativos, que conecta e viabiliza importantes iniciativas de impacto social com o objetivo de fortalecer o ecosistema filantrópico no Brasil.

Carola ressaltou que os cidadãos não devem esperar pacificamente que os governos tomem iniciativas: "Os problemas do país não são dos partidos nem dos governos. Muito mais que isso, meu convite é para que a gente se enxergue e se engaje de forma consciente, porque o problema e a solução para os problemas estão em nossas mãos. Não estão nas mãos de um filantropo".

A convidada do Segundou destacou o significado de 'filantropia': "Filantropia não é doação de números exorbitantes. Se formos à raiz da palavra, vamos ver que significa simplesmente amor à humanidade. Quando a gente olha pra humanidade com olhar empático - e digo que empatia é tentar imaginar a dificuldade do outro e ver nessa dificuldade uma oportunidade de aprendizado próprio interior -, a gente é movido por compaixão". Carola citou algumas ações que permitem realizar doações contra a fome, que cresceu muito com a pandemia. "Tem o praquemdoar.com.br, o Ação Cidadania, União Bahia... E tem uma que apoio pessoalmente, que une a Cufa (Central Única das Favelas), Gerando Falcões e a Frente Antirracista.

O Bem Maior apoia alguns projetos na Bahia e Carola destacou alguns: "Tem o Livres Livros, que é uma biblioteca ambulante; uma associação rural no município de Santa Bárbara que tem educação por tecnologia. Em Salvador, o Crianças da Vila, que adota um contraturno de esportes em uma região vulnerável de Salvador.

Joca se comprometeu a promover um encontro entre Carola, Vovô do Ilê e Carlinhos Brown. "Eles são duas fontes de projetos sociais. Vocês se juntarem seria incrível", disse o entrevistador.