Carolina Dieckmann relembra fotos íntimas vazadas: 'Difícil'

A vida da atriz Carolina Dieckmann virou pelo avesso após as fotos íntimas terem sido vazadas em maio de 2011. Os cliques eram para o marido da artista, mas um criminosos virtual invadiu o computador pessoal da famosa e vazou as imagens.

Nesta terça-feira (17), em conversa ao podcast Quem Pode, Pod, do YouTube, Carolina relembrou o episódio e afirmou que não cedeu às chantagens dos hackers, que estavam tentando a qualquer custo tirar dinheiro da atriz.

Na época, ela não conseguia quebrar sigilos telefônicos e precisava de autorização para cada passo que desse envolvendo o assunto. Por não ter dado o valor que os hackers queriam, as fotos começaram a vazar constantemente e a vida da artista passou a ficar conturbada ao ponto dela ter de fretar um avião para ir para casa porque tinha gente esperando no aeroporto do Rio para entrevistas.

“Foi um terror. Eu na delegacia com Tiago [Worcman], arregacei a manga e falei ‘vamos embora, as fotos eram para o meu marido, a pessoa que pegou isso hackeou o meu e-mail’. Em uma semana eles descobriram os caras. Foi super rápido”,disse Carol.

Por fim, ela comentou que só conseguiu conversar sobre o assunto com o filho após ele completar 19 anos e a reação do jovem deixou a artista bastante orgulhosa. "Perguntaram pra ele ‘qual a coisa mais legal que a sua mãe fez no trabalho?’. Ele falou ‘a minha mãe fez muito trabalhos legais, mas no episódio das fotos eu senti muito orgulho dela’”.