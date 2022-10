Carolina Dieckmann se apresenta pela primeira vez em Salvador com show Karolkê

Carolina Dieckmann está de volta aos palcos. Após o hiato de quase 2 anos, em razão da pandemia, a atriz retorna com o espetáculo Karolkê em nova temporada. A apresentação despojada, leve e descontraída, em que ela canta e toca, chega em Salvador nesta sexta (7), sábado (8) e domingo (9) no Teatro Jorge Amado pelo projeto Catálogo Brasileiro de Teatro.

No palco, Carolina Dieckmann revela uma intimidade quase desconhecida com a musicalidade. A paixão pela música e o flerte com os instrumentos saíram da intimista rodinha de amigos na casa da atriz e ganharam novos cenários. O ‘Karolkê’ seria uma peça? Um show? É um musical? A atriz virou cantora? São perguntas corriqueiras, mas definições pouco importam agora nesse trocadilho tão especial (que une Carol + karaokê), onde ela se permite a tatear pela sonoridade e passear Brasil afora com uma bem-humorada e singela cantoria entre amigos. E feito por eles.

Com Léo Fuchs, por exemplo, parceiro e cúmplice de Carol de outros carnavais (Tryo Eletryco, em 2017) é quem assina a produção; a cenografia lúdica da amiga Marcella Muller traduz toda magia, através de fitas coloridas e uma iluminação que muda de cor em sincronia com o vasto repertório (tem de tudo um pouco); e o arranjador e instrumentista Pretinho da Serrinha carimba seu nome na direção musical desta obra aberta. Carol divide os instrumentos com o músico Feyjão.

No set list, letras já habitués aos ouvidos de todas as gerações como: Eu Amo Você (Tim Maia), É Táo Lindo (Balão Mágico), Amor I Love You (Marisa Monte), É o Amor (Zezé di Camargo & Luciano), Sina (Djavan), a versão quase à capela de Love of My Life (Queen), além de muitos outros clássicos do

cancioneiro. Do funk, MPB, samba, sertanejo ao pagode e axé, Carol passeia por, se não todos, quase tudo quanto é estilo com a mesma serenidade, vibração, presença de palco e intensidade de seus inesquecíveis personagens.

Serviço - Karolkê, com Carolina Dieckmann | de sexta (7) a domingo (9), no Teatro Jorge Amado | ingressos: R$ 120 / R$ 60 e R$ 100 (valor promocional + um quilo de alimento não perecível), à venda no Sympla e na bilheteria o teatro. Clube CORREIO dá 40% de desconto no valor do ingresso.

