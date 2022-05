Carolina Ferraz conversa nesta segunda-feira (9) com Joca Guanaes

Maio será a vez das mulheres no Segundou, programa de entrevistas transmitido ao vivo todas as segundas-feiras, às 19h, no Instagram do CORREIO. Hoje, é a vez da atriz Carolina Ferraz, atriz, apresentadora e empresária. Ela vai conversar sobre as Mil e uma Carolinas com Joca Guanaes, que conduz a conversa semanalmente.

A temporada de programas dedicados às mulheres começou em 28 de março, com a atriz e diretora Giselle Itié, que falou sobre sua trajetória profissional sobre questões como ser mãe solo. Depois, vieram Dilma Campos, CEO da boutique de criatividade estratégica Outra Praia; Karina Sato, irmã e empresária de Sabrina Sato e as cantoras Luiza Possi e Paula Lima.

A ideia de realizar essa série com mulheres partiu do apresentador Joca Guanaes, que contou com a ajuda de uma equipe de "curadoras" do CORREIO. "Tenho notado que a mulher é multifacetada e ela hoje passa por um processo de mudança mais forte que os homens. Então, focamos nessas mulheres inspiradoras", defende Joca.

Para o apresentador, o período da pandemia potencializou essa capacidade que as mulheres têm de fazer "mil coisas ao mesmo tempo". "A mulher sempre foi mãe, filha, esposa... agora, no trabalho, tem mais coisa ainda [para a mulher fazer]. E o mais impressionante é que isso tudo as motiva ainda mais, em vez de estressá-las", acredita o apresentador.

Gabriela Cruz, editora de conteúdo do Estúdio Correio, é uma das mulheres que participa da preparação dos programas e, eventualmente, sugere convidados. "O Segundou tem como mote trazer convidados e convidadas que sejam uma inspiração para quem assiste ao programa. Alguém com um bom exemplo, com uma história bacana", revela Gabriela.

Uma das convidadas sugeridas por Gabriela estará com Joca no dia 30 deste mês, Loo Nascimento. "Conheço ela há muito tempo, ela tem o Dresscoração [projeto de comportamento e estilo , voltado para o público afrodescendente] e lançou uma linha de jóias. Participou também de um clipe de Karol Conká. É uma mulher retada e foi escolhida para encerrar o projeto", diz Gabriela.

Loo é baiana, trabalhou como modelo, estudou marketing, desempenhou suas habilidades no marketing de moda e se especializou em Cool Hunting (pesquisa de tendências) pelo Instituto Europeu di Design, e a partir daí, deu início ao seu projeto de valorização da autoestima do afrodescendente através da estética e comportamento com o blog Dresscoração.

Carolina Ferraz, a convidada de hoje, fundou, com a filha Valentina, a Cimples, empresa familiar que acaba de lançar sua primeira linha de temperos. Afastada das novelas desde 2017, quando encerrou seu contrato com a TV Globo, a atriz está há mais de um ano na RecordTV no comando do Domingo Espetacular.

Na próxima semana, a entrevistada será Bárbara Carine, professora da UFBA, idealizadora da Escola Afro-brasileira Maria Felipa e influenciadora digital. O tema da conversa será: Intelectual Diferentona - Quebrando Estereótipos na Ciência. No dia 23, é a vez da cantora Fafá de Belém.

PRÓXIMAS ENTREVISTADAS

09/05 – Carolina Ferraz, atriz, apresentadora de TV, empresária - TEMA: Mil e uma Carolinas

16/05 - Bárbara Carine, professora da UFBA, idealizadora da Escola Afro-brasileira Maria Felipa e influenciadora digital. TEMA: Intelectual diferentona, quebrando estereótipos na ciência

23/05 – Fafá de Belém, cantora - TEMA: Uma força da Natureza

30/05 – Loo Nascimento, empreendedora, modelo, designer de roupas e joias - TEMA: Empreendedorismo: uma prática ancestral