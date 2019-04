Caroline Bittencourt pulou de lancha para salvar cão; embarcação é achada em praia

Lancha foi encontrada em São Paulo (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

A lancha em que estava a modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, que sumiu no mar durante uma tempestade, foi encontrada no começo da tarde desta segunda-feira (29) próxima a uma praia em Caraguatatuba (SP). O corpo de Caroline foi encontrado na tarde no mar no litoral norte de São Paulo.

A embarcação foi encontrada por volta de meio dia próxima à praia de Massaguaçu, segundo o G1 São Paulo. A lancha tem cerca de cinco metros de comprimento e estava submersa após naufrágio.

O marido de Caroline, Jorge Sestini, pulou na água para tentar salvá-la. As circunstâncias do desaparecimento da modelo estão sendo investigadas, mas, segundo a agente de Caroline, Andréia Bonetia, modelo teria pulado no mar para salvar sua cadela de estimação após o animal cair do barco. Uma segunda cachorrinha do casal também está desaparecida.

"A Carol sempre viajava com as duas cadelas de estimação. Ela tinha a Cookie (preta) e a Canjica (branca) e era totalmente apaixonada por suas cadelinhas", contou Boneti ao Extra.

O marido da modelo, Jorge Sestini, 37, está em 'estado de choque', segundo Andréia Boneti, assessora de Caroline. “A Carol estava tão feliz, trabalhando muito, com a carreira bacana, superfeliz com o marido, estava no momento mais perfeito da vida dela”, afirmou Andréia à revista Quem.

Caroline Bittencourt e Jorge Sestini, durante o casamento (Foto: Divulgação)

Ainda segundo ela, Jorge ficou cerca de duas horas no mar procurando pela esposa, mas sem sucesso: “Soube pelos vizinhos que ele ficou horas no mar procurando a Carol e não a viu mais. Não estou acreditando, ainda acho que a Carol vai ser encontrada viva", completou.

Segundo a personal trainer de Carol, Cau Saad, contou ao jornalista Leo Dias, o barco virou com a tempestade, e a modelo desapareceu. O marido de Carol, Jorge Sestini, também estava no barco e sobreviveu.

"Aconteceu um acidente de barco por conta da forte chuva e ela está desaparecida. Só estava ela e o marido no barco e ele teve que nadar três horas até a costa para sobreviver, mas a Carol ainda não foi encontrada. Não sabemos o paradeiro dela. Os bombeiros dobraram a busca agora pela manhã, mas ainda não encontramos nada", disse a personal trainer.

A mãe da modelo confirmou o desaparecimento da filha em entrevista à Record. Na manhã desta segunda-feira (29), Isabelle, sua filha de 16 anos, restringiu o acesso às suas redes sociais logo após a confirmação do desaparecimento.

Carol publicou um vídeo no Instagram em que mostra o deque de um barco. A imagem foi a última que ela publicou em redes sociais.

Em 2005, Caroline foi expulsa do casamento de Daniela Cicarelli com o jogador de futebol Ronaldo, no castelo de Chantilly, quando namorava o apresentador Alvaro Garnero. Na época, Caroline reconheceu que o motivo da expulsão foi o ciúmes de Daniela em relação ao fato de já ter namorado um ex de Daniela, o empresário João Paulo Diniz.