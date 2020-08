Carreata em homenagem a Dom Bosco reúne 200 carros em Salvador

Uma carreata com cerca de 200 carros é realizada na manhã desse domingo (16), em homenagem ao santo católico Dom Bosco. O evento é realizado pelo Colégio Salesiano. Participam da procissão em quatro rodas tanto os pais, alunos e educadores do Salesiano Dom Bosco, na Paralela, quanto do Salesiano Nazaré, além de fiéis de diversas paróquias de Salvador.

Sob chuva e buzinaço, um carro do Corpo de Bombeiros leva a imagem de Dom Bosco, em uma nova forma de exercitar a fé. "Como todo mundo, estamos nos adaptando a essa nova realidade. Uma iniciativa que reúne tanta gente em torno da fé é muito positiva. A fé pode ser vivida das mais diversas formas", afirmou o padre Jonathan Loureiro, coordenador da pastoral do Salesiano, depois de presidir a cerimônia antes da carreata.

