Carreta com ácido sulfúrico é atingida por caminhão e três veículos pegam fogo na BA

Três caminhões pegaram fogo na noite de sábado (1º) após o motorista de um dos veículos, que transportava baldes plásticos de Recife para São Paulo, perder os freios e atingir outros dois veículos de grande porte que subiam sentido Jaguaquara. Os motoristas não se feriram.

De acordo com o Blog Marcos Cangussu, o caminhão atingiu uma carreta-tanque com ácido sulfúrico, que saiu de Muriaé (MG) para Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e um caminhão-baú com fio de cobre oriundo de Curitiba (PR) e que seguia para Recife.

Os três veículos foram consumidos pelas chamas após a batida que ocorreu no Km 644 da BR-116, trecho da descida da Serra do Mutum, no município de Jaguaquara.

O acidente aconteceu por volta das 18h, os três condutores conseguiram sair ilesos e nada sofreram.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Via Bahia e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para apagar as chamas. O trânsito só foi liberado às 22h27. Filas quilométricas foram formadas nos dois sentidos da pista.