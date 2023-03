Carreta tenta desviar de animais na BA-026, atinge veículo, mata duas pessoas e fere três

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um grave acidente ocorrido na BA-026, no trecho entre as cidades de Planaltino e Nova Itarana, no Vale do Jiquiriçá, na noite de terça-feira (28). Ao tentar desviar de animais na pista, o motorista de uma carreta perdeu o controle e atingiu um veículo de passeio, ocupado por cinco pessoas.

Um homem em uma moto conduzia cinco bois ao londo da rodovia. Quatro animais foram atropelados e morreram no local.

O veículo atingido era conduzido pelo vereador da Irajuba, Jone Franco (PDT). Ele transportava quatro trabalhadores do campo, que haviam cumprido expediente em fazenda da região. Dois ocupantes do veículo morreram no local do acidente. O vereador, que chegou a ficar preso às ferrantes, foi socorrido para o Hospital Prado Valadares, em Jequié, onde está internado em uma Unidade de terapia Intensiva (UTI).

Os outros dois ocupantes do veículo foram atendidos no local por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao hospital de Planaltino com escoriações. Eles haviam conseguido sair do veículo antes da batida.

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta.