Carro atinge casa e destrói cozinha na Região Metropolitana de Salvador

Um carro atingiu uma casa e destruiu a cozinha do imóvel, na manhã desta segunda-feira (27), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a prefeitura do município, ninguém ficou ferido.

Imagens gravadas por testemunhas mostram os destroços da estrutura da cozinha e o carro capotado dentro do local. Foi necessário um guincho para a retirada do automóvel.

De acordo com a Defesa Civil de Lauro de Freitas, nenhuma residência foi interditada por conta do acidente. Dois imóveis foram atingidos pelo carro. Uma teve danos leves no revestimento e o outro teve o desabamento da cozinha, mas sem apresentar risco de colapso.

O responsável pelo veículo e os proprietários dos imóveis já estão em tratativas para resolver o reparo das residências.