Carro atropela manifestantes do Black Lives Matter em Nova York

Manifestantes do movimento Black Lives Matter foram atropelados por um carro em Nova York e, segundo informações da polícia, pelo menos seis pessoas ficaram feridas. A mulher que dirigia o veículo está sob custódia e a filha dela, de 29 anos, também estava no carro.

O carro atropelou o grupo na área de Murray Hill, por volta das 16h (horário local) desta sexta-feira (11), conforme informou um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York à AFP. Vídeos do momento do incidente circulam nas redes sociais. Cerca de 50 pessoas participavam da ação.

Testemunhas ouvidas pelo jornal jornal The New York Post contaram que a motorista relatou que seu carro foi cercado pelos manifestantes e que eles começaram a bater no veículo. Ela pisou no acelerador para se afastar do tumulto e atingiu as pessoas. A mulher foi levada para a 13ª delegacia e interrogada. Não há informações se ela foi formalmente acusada pelo incidente.

'Vi pessoas voando por cima do carro'

O grupo de manifestantes protestava contra a detenção de imigrantes por agentes do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE), em apoio a detidos que fazem greve de fome. "Eu vi pessoas que foram atropeladas voando por cima do carro. O para-brisa está totalmente rachado", disse Mark Apolloa ao jornal, que testemunhou a cena.

"Eu ouvi pessoas gritando. Olhei para trás e uma mulher estava abrindo caminho", contou outra testemunha. "Olhei de novo, o carro estava acelerando, as pessoas tentavam correr. (...) Algumas pessoas ajudavam outras, feridas, na calçada", relatou à NBC.