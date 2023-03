Um carro invadiu a Estação Pirajá na manhã desta quarta-feira (29). O motorista perdeu o controle da direção e invadiu o gradil que cerca o terminal de ônibus.

O veículo ficou com a frente destruída. Por causa do acidente, os ônibus ficaram impedidos de sair do terminal. A Transalvador foi acionada para remover o veículo e liberar a passagem dos veículos.