Carro bate em poste e deixa dois feridos no Trobogy

Um carro bateu em um poste na Rua Aymoré Moreira, no bairro Trobogy, na tarde desta sexta-feira (16). Por conta do acidente, o poste caiu na pista e o trânsito ficou interditado nos dois sentidos. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), duas pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu por volta das 15h30. Uma motorista passou mal, perdeu o controle da direção e acabou batendo no poste. Um outro veículo que passava pelo local também se envolveu no acidente. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos.

Após o acidente, o trânsito no local foi bloqueado para a instalação de um novo poste. Por conta disso, os motoristas precisam desviar pela Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, que fica ao lado da rua onde ocorreu o acidente.

Equipes da Coelba estão no local para fazer o reparo. Incialmente a distribuição de energia na região foi suspensa. Em nota, a concessionária de energia informou que através de manobras na rede elétrica, quase todos os consumidores inicialmente afetados foram normalizados. Apenas quatro unidades estão com o fornecimento suspenso.

Ainda não há previsão para finalizar o reparo.