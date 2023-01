Carro cai de ribanceira e atinge terreiro na Capelinha de São Caetano

Um carro desgovernado desceu uma ladeira na Rua da Jaqueira, no bairro de Capelinha, em Salvador, e caiu de uma ribanceira, atingindo o fundo de uma casa, que teve as telhas e parte da parede destruídas. Ninguém ficou gravemente ferido. O acidente por volta das 21h dessa terça-feira (3).

O imóvel afetado é também um terreiro de candomblé e pertence ao babalorixá Hamilton de Oxóssi, 57 anos, que estava no banheiro no momento do ocorrido e sofreu apenas ferimentos leves. “Não morri por pouco, porque Deus é pai”, disse Hamilton, que saiu correndo quando ouviu o barulho, sem entender o que tinha acontecido.

(Marcos Felipe Soares/CORREIO) (Marcos Felipe Soares/CORREIO) (Marcos Felipe Soares/CORREIO) (Marcos Felipe Soares/CORREIO)

(Marcos Felipe Soares/CORREIO) (Marcos Felipe Soares/CORREIO) (Marcos Felipe Soares/CORREIO) (Marcos Felipe Soares/CORREIO)

“[Veio à cabeça] Só desespero. Na hora, eu imaginei: ‘Será que foi a encosta, que desabou?’”, rememorou ele, que, apesar de ainda não saber o valor do prejuízo, já está ciente de que uma cerimônia que aconteceria no local neste fim de semana não poderá mais ser realizada. “Eu me arranhei pouco, mas o prejuízo foi muito.”

Hamilton aguarda a remoção do carro pela prefeitura, que não tem seguro e teve perda total. O dono do veículo, o rodoviário Renato Araújo, 55, já está orçando, com o babalorixá, a obra de conserto da casa. Por incrível que pareça, Renato também não entendeu ainda o que houve. “Eu ia sair pra trabalhar. Aí, parei o carro na frente de garagem e entrei, pra fechar [a garagem] por dentro”, contou o rodoviário.

Foi quando ele ouviu um ‘estalo’. “Eu pensei até que fossem os meninos, jogando bola e batendo no carro”, afirmou Renato, que até tentou correr atrás do automóvel, sem sucesso. “Quando eu saí e olhei, o carro já tava descendo disparado, e não teve mais condições de alcançar”, relembrou. “Graças a Deus, não teve vítima. […] Bens materiais se ajeitam”, falou ele, aliviado.