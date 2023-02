Carro capota e atinge outro veículo na Avenida Luís Eduardo Magalhães

Um carro capotou na Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (1º), e acabou atingindo um outro veículo que estava parado na via.

Segundo informações da TV Bahia, a motorista do carro que capotou teria sido "fechada" por outro veículo e, ao desviar, acabou capotando.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

A motorista teve ferimentos leves e uma mulher que estava no veículo que foi atingido ficou com fortes dores no pescoço.

A mulher e a motorista do carro foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas passam bem.