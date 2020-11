Carro quebra muro, despenca 5 metros e mata motorista na Graça

Um carro despencou da garagem de um prédio no bairro da Graça, na manhã desta quarta-feira (18) e matou uma pessoa. O acidente aconteceu no prédio Monsenhor Ayres, que fica na Rua da Graça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o veículo caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros e o motorista, um idoso, morreu na hora.

Carro destruiu muro da garagem (Foto: André Alves)

Segundo testemunhas, o condutor do veículo quebrou o muro e despencou em um vão que fica no fundo do prédio. Pessoas no local disseram que ele não é morador do prédio, nem dono do carro, mas teria ido ao local para levar o veículo para um amigo.

O carro caiu com o teto virado para o chão e duas equipes dos bombeiros, uma de resgate e outra de atendimento pré-hospitalar, foram deslocadas para o local.

Motorista não resistiu à queda (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)