Carro elétrico de R$ 400 mil é encontrado em favela no RJ ligado a 'gato' de energia

Uma operação do Comando de Operações Especiais do Rio de Janeiro encontrou carros de luxo roubados na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, segundo informou a Polícia Militar do estado ao UOL.

Foram recuperados um Volvo C40 Recharge, um BMW X1 e um quadriciclo, de acordo com a Polícia Militar do estado. Mas outro fato chamou atenção: O carro C40, elétrico, foi encontrado sendo carregado através de uma instalação clandestina de energia.

A Polícia Civil do estado diz que "os veículos apreendidos foram encaminhados para a DRFA (Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis) e que as investigações estão em andamento".