Carro invade área de pedestres em cidade alemã e mata 2 pessoas

Pelo menos duas pessoas morreram em um atropelamento que ainda deixou outros feridos nesta terça-feira (1º), em Trier, cidade no sudoeste da Alemanha. O veículo invadiu a área de pedestres, atingindo as pessoas que estavam ali.

Segundo a polícia, uma pessoa foi presa e o veículo foi apreendido, mas as causas do atropelamento ainda não foram esclarecidas. O motorista de 51 anos será ouvido. Ele seria morador da regõa.

Quinze pessoas ficaram feridas, algumas gravemente, segundo o prefeito Wolfram Leibe, que falou em "motorista louco". Ele contou da emoção na cena, descrevendo um tênis achado ao lado de um corpo sem vida de uma jovem.

A polícia investiga se o caso foi um acidente, um gesto de um desequilibrado ou um ataque premeditado. O porta-voz da chanceler Angela Merkel, Steffen Seibert, lamentou o episódio. "O que aconteceu em Trier é chocante. Nossos corações estão com os familiares das vítimas, com os muitos feridos e com todos aqueles que estão cuidando dos afetados", escreveu.

Área fechada

Segundo a imprensa local, o atropelamento aconteceu em uma área fechada para caros. O motorista da Rand Rover teria chegado a dirigir a mais de 70 km/h no centro da cidade, que é movimentado. "Foi uma cena de horror", descrever um porta-voz da polícia.

Trier é uma cidade histórica que é muito visitada pela presença de ruínas romanas. O município fica a 193 km de Frankfurt.