Carro invade terminal de ônibus da Estação Mussurunga e atropela duas pessoas

Duas pessoas foram atropeladas por um carro enquanto esperavam por um ônibus na Estação Mussurunga no começo da noite desta terça-feira (17). Segundo informações iniciais, o veículo subiu o passeio, ultrapassou as barras de proteção metálica e acabou atingindo o passageiro, que estava na área de embarque. O acidente foi registrado por volta das 18h10, segundo o Centro Integrado de Comunicações.

De acordo com a CCR Metrô, que administra o terminal, o condutor do carro perdeu o controle e invadiu a área. A concessionária disse que agentes de atendimento e segurança da estação prestaram os primeiros socorros e levaram os passageiros para uma unidade de saúde não informada. Os pedestres foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o estado de saúde delas é desconhecido. O local do acidente foi isolado e o funcionamento dos ônibus não chegou a ser comprometido.

Em alguns vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o carro envolvido foi um modelo Jeep branco. A Transalvador informou que o motorista sofreu um mal estar.

Ônibus invadiu Rodoviária de Salvador na segunda

Um ônibus invadiu a área de desembarque de passageiros da Rodoviária de Salvador, em Pernambués, na manhã desta segunda-feira (16), e deu um susto em quem estava no local. O coletivo pertencente à empresa Camurujipe vinha de Vitória da Conquista e apresentou falha mecânica no freio enquanto se aproximava da estação. O veículo subiu o passeio e encostou em uma pilastra, que foi danificada.

Felizmente, não houve registro de feridos, conforme informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Transportes (Agerba).

Ainda segundo o órgão, o veículo estava em baixa velocidade. A equipe técnica da empresa que administra a rodoviária isolou a pilastra, que não chegou a ter comprometimento da estrutura.