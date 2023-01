Carro pega fogo e derrete após ser atingido por raio em Goiás

Ao trafegar pela BR-020 em Goiás, uma caminhonete foi atingida por um raio que deixou parte do seu interior derretido, na última sexta-feira, 20. A descarga atingiu a parte elétrica do veículo, mas não feriu o motorista.

Segundo relato do mecânico que teria gravado o vídeo que circula nas redes sociais, o raio teria atingido a antena do veículo e, com isso, afetado a sua parte elétrica. O impacto também quebrou o para-brisa e iniciou um incêndio dentro do carro. A caminhonete, de modelo 2022/23, teve perda total.

Ao perceber o incêndio, que teve início na caixa de fusíveis, o condutor saiu do carro e fechou portas e janelas para que o fogo se extinguisse pela falta de oxigênio. O seguro do carro foi acionado para retirar a caminhonete da rodovia.