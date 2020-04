Carro pega fogo perto do antigo Centro de Convenções; veja vídeo

O Ford Pampa pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (7)

(Foto: Ivonei Tanajura/Divulgação)

Um carro pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (7), na Av Simon Bolívar, em Salvador. O caso aconteceu nas proximidades do antigo Centro de Convenções, em Armação. Apesar da forte fumaça escura que subiu com in incêndio ter assustado quem passava pelo local, não houve feridos.

O veículo era um Ford Pampa e, por volta das 13h30, o Corpo de Bombeiros chegou ao lugar para conter as chamas. Com menos carros nas ruas da cidade, por conta do isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus, o incidente não causou congestionamentos.

Veja o vídeo:

(Vídeo gravado por Ivonei Tanajura/Divulgação)