Carro roubado em Salvador é recuperado em Porto Seguro

Um carro modelo Honda Civic, roubado em março deste ano em Salvador, foi recuperado neste domingo (30), no km 20 da BR 367, trecho que fica no município de Porto Seguro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam fiscalização de combate ao crime no local quando avistaram um condutor em alta velocidade e com películas em desacordo com as normativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os policiais deram ordem de parada e, durante a abordagem e realização dos procedimentos de identificação veicular, constataram que o veiculo possuía diversos elementos de identificação veicular adulterados. Após a análise e consulta dos sistema policiais disponíveis, eles verificaram que o veículo era clonado e possuía as placas de outro com as mesmas características. O registro original de roubo era do carro de Salvador.

Aos policiais, o motorista do carro, um homem de 44 anos, disse que adquiriu o veículo por R$ 65 mil, sendo que pagou R$ 25 mil à vista e o restante quitaria em quatro parcelas de R$ 10 mil.

O veículo e condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Porto Seguro para formalização dos procedimentos.