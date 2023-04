Carro sem teto, para-choque e tampa do tanque de combustível é apreendido

Vinícius de Moraes descreveu a Casapueblo, no Uruguai, nos versos que começam com "Era uma casa muito engraçada". Se resolvesse compor uma versão automobilística da música, a inspiração poderia ser um veículo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no último domingo (23).

O carro em questão trafegava pela BR-060, no Distrito Federal, sem teto, para-choque traseiro e tampa de combustível.

Se os itens de segurança estavam em falta, por outro lado a polícia encontrou uma porção de maconha e um celular que havia sido roubado em Brasília, em posse de um dos passageiros.

O carro também tinha diversas palavras, frases e até perfis em redes sociais escritos na lataria.

O veículo foi apreendido e o motorista foi multado e perdeu pontos na carteira. Já o ocupante que transportava a droga e o celular roubado foi encaminhado à delegacia.