Carro usado em atentado ao ônibus do Bahia pertence ao presidente da Bamor, diz PM

A Polícia Militar identificou dois suspeitos de terem participado do atentado contra o ônibus do Bahia, na noite de quinta-feira (24), quando a delegação chegava à Fonte Nova para enfrentar o Sampaio Corrêa.

De acordo com a PM, os dois são integrantes da torcida Bamor. Um deles é o presidente da organizada, Half Silva. O outro não teve o nome divulgado.

A polícia chegou até os suspeitos após identificar os dois carros utilizados na fuga após o ataque. Um dos veículos pertence ao presidente da Bamor. Half Silva esteve na 6ª delegacia, em Brotas, na tarde desta sexta-feira (25), para prestar esclarecimentos. O dono do outro carro ainda era aguardado pela PM no momento da divulgação das informações.

"Hoje as equipes tiveram acesso às imagens de câmeras do local em que ocorreu o fato, e foi possível identificar dois veículos, sendo um modelo Hyundai HB20 de cor branca e outro Renault Duster Oroch de cor verde. De posse de tais informações, foi possível identificar que um dos veículos, o verde, é de propriedade do presidente da torcida organizada Bamor, e o HB20 de propriedade de um integrante da mesma torcida organizada", diz a PM, em nota oficial.

Em contato com a reportagem, o advogado Otto Lopes, que representa Half Silva, negou que o veículo seja dele. De acordo com o advogado, Half não tem ligação com o crime e não estava em Salvador no momento do ataque.

"O carro não é dele. Ele veio na delegacia para prestar depoimento como o presidente da maior torcida do Bahia. Ele estava em Feira de Santana, acompanhando o jogo entre Bahia de Feira e Coritiba, com a torcida do Coritiba", explicou Otto Lopes - as organizadas de Bahia e Coritiba são aliadas.

Horas depois, o advogado mudou a versão e confirmou que o carro pertence ao presidente da Bamor, mas disse que o veículo estava na garagem da sede da torcida, nos Barris. Segundo ele, a chave estava no local e alguém teria utilizado o carro.

Nas imagens captadas por câmeras de segurança na avenida Bonocô, pelo menos seis pessoas participam do ataque ao ônibus do Bahia, atingido por bombas de fabricação caseira. No vídeo, elas aparecem em um dos canteiros e arremessam os artefatos explosivos quando o veículo passa.

Logo depois, o grupo se divide em dois carros que estão parados no meio de uma das pistas do sentido contrário e foge do local. Ainda na noite de quinta-feira, a Bamor divulgou nota negando envolvimento no crime e pediu a apuração dos fatos.

"A Torcida Organizada Bamor vem a público repudiar veementemente os atos de vandalismos praticados contra o ônibus do Esquadrão na noite de hoje. Esperamos que essa situação lamentável seja apurada e que os envolvidos sejam devidamente punidos no rigor da lei. Prestamos toda solidariedade aos atingidos e reforçamos a nossa posição de apoio incondicional a nossa razão de existir", diz trecho da nota.

O atentado

O veículo foi atingido na Avenida Bonocô quando se aproximava da Arena Fonte Nova para o jogo da Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa - que o Bahia venceria por 2x0. Na ação criminosa, o goleiro Danilo Fernandes e o lateral esquerdo Matheus Bahia ficaram feridos. Ao que se sabe, três bombas foram lançadas em direção ao veículo.

Danilo sofreu ferimentos no rosto e precisou ser socorrido por uma ambulância da Fonte Nova antes de ser encaminhado para o hospital Jorge Valente. O estado dele não é grave, mas ele seguiu internado nesta sexta para fazer mais exames oftalmológicos, já que um dos cortes foi muito próximo ao olho esquerdo. Matheus foi atingido por estilhaços nos braços e não precisou ser hospitalizado.

Um carro que transitava ao lado do ônibus tricolor, na altura do viaduto de Pitangueiras, também acabou atingido pela explosão e ficou sem o vidro traseiro do lado esquerdo. A motorista do carro, uma professora que estava sozinha no momento do ocorrido, passa bem.

Em nota, a Arena Fonte Nova repudiou o ocorrido: "A Arena Fonte Nova repudia veementemente o ataque desferido ao ônibus do Esporte Clube Bahia, este fato lamentável e reprovável, ocorreu quando o ônibus passava nas imediações da Estação do Metrô de Brotas, próximo ao viaduto de Pitangueiras. Apesar do fato ter ocorrido fora do local do jogo, a Arena prestou toda a assistência necessária aos feridos com o acionamento dos brigadistas e de ambulância".

Essa não é a primeira vez que o elenco tricolor sofre algum tipo de ameaça este ano. Em janeiro, membros da torcida organizada Bamor invadiram o CT Evaristo de Macedo para cobrar dos jogadores, comissão técnica e diretoria. Como eles não estavam autorizados a entrar, a diretoria chegou a registrar Boletim de Ocorrência.