Carros roubados eram escondindos dentro de garagem em Águas Claras

Três veículos com restrição de roubo foram encontrados em uma garagem, no bairro de Águas Claras, na última segunda-feira (17). Um Chevrolet Onix cor prata, que era utilizado para transporte por aplicativo, roubado no domingo (16), em Periperi, estava entre os carros recuperados. Uma denúncia levou as equipes do Núcleo de Inteligência (NI) do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), com o apoio de policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFRV), a local.

Além do veículo que era usado para transporte por aplicativo, na garagem foram localizados mais dois carros, um Chevrolet Onix, cor branca, roubado em Simões Filho, na quarta-feira (13) e um Chevrolet Celta, cor vermelha, placa JPO-6459, com suspeita de adulteração de sinais identificadores. Um suspeito fugiu ao perceber a presença dos policiais.

A garagem onde os veículos foram encontrados é apontada como ponto de um grupo criminoso, que estaria guardando e adulterando sinais identificadores de carros roubados. Os automóveis foram recolhidos para a DRFRV e encaminhados para perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT), para posteriormente serem devolvidos aos proprietários.

O diretor do DCCP, delegado Flávio Góis, destacou a continuidade das investigações. “As ações investigativas continuam, com o objetivo de identificar e prender os envolvidos. Tivemos mais de quatro mil veículos recuperados em 2021. O trabalho integrado entre nossas unidades e o Núcleo de Inteligência (NI) do DCCP, com a colaboração da sociedade, denunciando no 181, do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), proporcionará resultados ainda melhores”, avaliou.