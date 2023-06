Carros têm desconto de até R$ 10 mil em Salvador após pacote de benefícios

Já é possível comprar carros novos em Salvador com redução de até R$10 mil. As montadoras começaram a divulgar os novos valores dos veículos e alguns modelos têm preço inferior a R$60 mil. Para calcular os valores, são utilizados quatro critérios: fonte de energia, consumo energético, preço público sugerido e densidade industrial. A previsão inicial é que a diminuição de preço dure quatro meses.

Um dos modelos impactados pela redução é o Renault Kwid, que já está sendo vendido por R$58.990 em concessionárias da capital baiana. O veículo atingiu o valor máximo de R$8 mil do desconto definido em Medida Provisória (MP) e a empresa ainda concedeu um incentivo de R$2 mil. Já o modelo de entrada do Fiat Mobi deve sair do valor atual de R$65.990 para R$60.990 - uma redução de R$5 mil.

A diminuição dos valores dos carros novos é fruto da MP 1.175/2023, publicada na segunda-feira (5). Para calcular os novos preços dos carros, o Governo Federal montou uma tabela de pontuação que leva em conta os critérios já citados (veja abaixo). A partir da soma de pontos, o desconto varia entre R$2 mil e R$8 mil.

Tabela de pontuação (Foto: Reprodução)

Terão desconto de:

R$ 8.000: automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 90;

R$ 7.000: automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 85 e inferior a 90;

R$ 6.000: automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 81 e inferior a 85;

R$ 5.000: automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 77 e inferior a 81;

R$ 4.000: automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 73 e inferior a 77;

R$ 3.000: automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 69 e inferior a 73;

R$ 2.000: automóveis e veículos comerciais leves cuja soma dos pontos seja inferior a 69;

Segundo a Renault, o modelo Kwid é flex (20 pontos), tem como preço sugerido R$68.990 (25 pontos), possui consumo menor ou igual a 1,4 MJ/KM (25 pontos) e a densidade produtiva é maior ou igual a 75% (25 pontos). Ao somar 95 pontos, o modelo atinge a redução de R$8 mil. O último critério, de densidade, se refere à porcentagem de peças do veículo que são produzidas no país.

Já o Fiat Mobi completaria os 80 pontos na tabela pelos seguintes critérios: flex (20), preço inferior a R$70 mil (25) e consumo de 1,4 MJ/KM (20). A reportagem não conseguiu informações sobre a densidade produtiva do veículo e, por isso, considerou a menor quantidade de pontos (15). Assim, a redução é de, ao menos, R$5 mi. A Volkswagen anunciou o novo preço do Polo Track, que reduziu de R$82.290 para R$74.990.

Os recursos para bancar a medida virão da reoneração parcial do diesel a partir de setembro deste ano, de acordo com o Governo Federal. A alíquota sobre o combustível será de R$0,11 por litro.

A expectativa é que o pacote impulsione as vendas, que foram retraídas em todo o país durante a pandemia. “Nossa expectativa é de forte crescimento nas vendas, sobretudo do compacto, já que tivemos uma grande redução no valor”, diz Edson Figueiredo, diretor comercial da Brune - concessionária da Renault em Salvador.

O choque de oferta dos semicondutores de veículos e a desvalorização da taxa de câmbio elevaram os custos de importação de peças e dos carros, como lembra o economista Alex Gama. Para o especialista, a medida do Governo deveria ser acompanhada de outros incentivos fiscais.

“Para estimular as vendas dos veículos, também é importante a redução da taxa de juros sobre financiamentos e garantir maior flexibilidade dos prazos por parte dos bancos e financeiras”, defende.

Críticas

O anúncio de como a redução de preços será calculada surpreendeu montadoras e concessionárias nesta semana. Inicialmente, havia sido divulgado que a diminuição seria de 1,5% até 10,96% para veículos de até R$120 mil. Ou seja, os descontos poderiam chegar a R$13 mil. Com a tabela de pontos, o maior valor descontado passa a ser R$8 mil. Os critérios levados em consideração também causam dúvidas e, por isso, algumas montadoras ainda não divulgaram suas novas tabelas de preço.

“Ainda existem muitas dúvidas sobre como os descontos vão acontecer, na prática. A questão da quantidade de peças serem nacionais [densidade industrial] e o que será considerado na eficiência energética, consumo na estrada ou na cidade, por exemplo, dificultam o entendimento”, analisa Beto Carvalho, diretor executivo da Jacuípe Veículos, da Fiat.

Apelidada de “socorro às montadoras”, a Medida Provisória foi repaginada e o foco inicial em baratear carros “populares” foi substituído por incentivos na compra de ônibus e caminhões. Os descontos chegam a R$99,4 mil para veículos pesados e só vale para consumidores que entregarem à concessionária um automóvel da mesma categoria com pelo menos 20 anos de uso. O objetivo é a renovação da frota nacional.

“Nós fomos surpreendidos com o anúncio porque os descontos maiores serão para ônibus e caminhões, o que não era a proposta inicial. Os carros populares não terão descontos tão altos como foi divulgado pelo Governo”, critica Diego Barreto, gerente de negócios da Hyundai.

Em nota, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), afirmou que a entrega de veículos velhos às sucatadas deverá trazer ganhos adicionais para a indústria, como a redução do preço da matéria-prima utilizada pelas fundições.

Confira o valor de carros que já foram atualizados pelas montadoras:

Modelo: Renault Kwid Zen

Preço anterior: R$68.990

Novo valor: R$58.990

Desconto: R$10.000

Modelo: Polo Track (Volkswagen)

Preço anterior: R$82.290

Novo valor: R$74.990

Desconto: R$7.300

Modelo: HB20 1.0 Sense (Hyundai)

Preço anterior: R$82.290

Novo valor: R$74.290

Desconto: R$8.000

Modelo: T-Cross Sense (Volswagen)

Preço anterior: R$116.550

Novo valor: R$107.550

Desconto: R$9.000

Modelo: Jeep Renegade 1.3 Turbo

Preço anterior: R$125.990

Novo valor: R$115.990

Desconto: R$10.000

*Com a orientação de Monique Lôbo.