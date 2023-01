Cartão Corporativo: notas fiscais mostram o que Bolsonaro comprou em lanchonete

As notas fiscais das compras feitas com o cartão corporativo de Jair Bolsonaro foram reveladas na manhã desta segunda-feira (23) pela Agência Fiquem Sabendo, a mesma que solicitou ao Governo Federal os gastos com o cartão divulgados há duas semanas.

De acordo com o veículo, várias compras feitas pela equipe de Bolsonaro na lanchonete Tony & Thais, que recebeu mais de R$ 600 mil em quatro anos de mandato, foram usadas para abastecer a alimentação dos participantes de motociatas.

Uma das notas, por exemplo, com valor de R$ 9.450, pagos com dinheiro público, tem os seguintes itens:

300 lanches frios: R$ 6.300

315 maçãs: R$ 472,50

315 cereais: R$ 472,50

315 águas: R$ 945,00

315 refrigerantes: R$ 1.260,00

Outra nota no valor de R$ 8.010, registrada na mesma lanchonete, tem os mesmo itens da lista acima, comprados em outra ocasião e em quantidades diferentes.

Lanchonete Tony & Thais

A lanchonete Tony & Thais ganhou notoriedade após a divulgação do relatório com gastos do cartão corporativo dos presidentes da República de 2003 a 2022.

Neste estabelecimento, a gestão Bolsonaro realizou 11 compras de R$ 9 mil, seis pagamentos de R$ 9.500 e um de mais de R$ 15 mil.

Após a repercussão do caso, a lanchonete disse que vem recebendo acusações caluniosas, e que presta serviços para a presidência desde 2006, atendendo a outros presidentes, além de Bolsonaro.

Outros gastos de Bolsonaro com cartão corporativo

Além da lanchonete Tony & Thais, a Agência Fiquem Sabendo revelou nesta segunda-feira mais de 2,6 mil notas fiscais de compras feitas com o cartão corporativo na gestão Jair Bolsonaro, digitalizadas manualmente durante a última semana.

Os comprovantes contêm registros de compras dos mais diversos itens. Entre eles, estão compras de guloseimas em supermercado, como chocolates, cremes de avelã, frutas, verduras e outros produtos alimentícios.

Também foram reveladas compras de remédios em farmácias e gastos em estabelecimentos de luxo, adquirindo itens como camarão, frutos do mar e carnes nobres.

As notas também revelam abastecimento de combustível para motociata, feitas com dinheiro público para custear eventos de autopromoção do ex-presidente.

Cartão corporativo

Os dados revelados na última semana mostram que Bolsonaro teria gasto R$ 27 milhões com cartão corporativo. No entanto, apuração da Agência Fiquem Sabendo diz que os gastos podem ser maiores do que o divulgado.

A informação foi tomada com base em gastos apontados pelo Portal da Transparência, que apresenta divergência do que foi revelado no relatório divulgado pela Secretaria-Geral da Presidência.

Ainda não se sabe se o cartão corporativo foi usado apenas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou se englobou gastos de outros órgãos, por exemplo.

"Se a gente não tiver os dados completos, a comparação fica equivocada. A gente sabe, por exemplo, que está faltando divulgar os gastos com o exterior. Muitas viagens para o exterior não aparecem na planilha", afirmou Luiz Fernando Toledo, cofundador da agência.