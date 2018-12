Cartão de consumo exclusivo do Festival de Verão ganha novidade

Mais uma novidade marca os 20 anos do Festival de Verão, que acontece no sábado (8) e domingo (9): a ampliação do FV Card. Cartão de consumo exclusivo da festa, o FV Card agora atende a todos os espaços - Mix, Vibe e Lounge Fly - e pode ser adquirido antecipadamente ou na própria Arena, no dia da festa, nos postos de ativação (confira a lista abaixo).

O FV Card tem uma logística simples: basta ativar o cartão e fazer uma recarga. Para consumir, é necessário aproximar o cartão da maquininha e o saldo será debitado. Lembrando que para a ativação é cobrada uma taxa de R$ 5 e ao final da festa esse valor pode ser devolvido ao usuário, mediante devolução do FV Card.

Na Loja Oficial #FV, é possível fazer a recarga do cartão e parcelar o valor em até 3 vezes sem juros (Visa, Mastercad, Elo e Hipercard). Caso a pessoa não utlilize tudo, o saldo remanescente pode ser resgatado após a festa através do site do #FV18.

Além da Loja Oficial do #FV, onde o ingresso é adquirido sem taxa de conveniência, é possível comprar o ingresso na Loja Imaginarium do Shopping Barra, nas Lojas South, nos Balcões Pida dos principais shoppings de Salvador, ou por meio do site www.fv18.com.br.

Clientes Bradesco podem adquirir o ingresso do Espaço Mix (pista) com 50% de desconto sobre o valor da inteira, liberada a compra de apenas um ingresso por dia por cartão de Bradesco débito ou crédito.

O Festival de Verão é uma realização da Icontent, com patrocínio da Itaipava e apoio do Bradesco, Shopping da Bahia, Tanqueray e Coca-Cola.



MAIS INFORMAÇÕES DO FV18:

Quando:

Sábado (8): Anitta, Alpha Blondy, Natiruts, Rael, Nação Zumbi, Inner Circle, Planet Hemp

Domingo (9): Alok, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião, Ivete Sangalo, Jorge e Mateus

Horário: 14h (abertura dos portões)

Onde: Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré)

Ingresso

Sábado (8): R$ 130 | R$ 65 (Espaço Mix), R$ 165 (Espaço Vibe), R$ 310 (Lounge Fly masculino), R$ 290 (Lounge Fly feminino)

Domingo (9): R$ 180 | R$ 90 (Espaço Mix), R$ 200 (Espaço Vibe), R$ 420 (Lounge Fly masculino), R$ 390 (Lounge Fly feminino);

Passaporte: sábado + domingo R$ 278 | R$ 139 (Espaço Mix), R$ 328 (Espaço Vibe), R$ 657 (Lounge Fly masculino) e R$ 612 (Lounge Fly feminino).

Vendas: Loja oficial no Shopping da Bahia, lojas nos principais shoppings e site https://fv18.com.br.

Classificação: 14 anos (Espaço Mix e Espaço Vibe) e 18 anos (Lounge Fly)

* Para meia-entrada é obrigatória a apresentação de documento comprobatório no momento da compra e na entrada do evento.



Pontos de Venda FV 2018**:

Shopping da Bahia - Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores, Salvador - BA

Loja Oficial #FV – Piso 3

Loja South – Piso 2

Posto SalvadorCARD do Shopping Fazenda Grande II - Estr. do Coqueiro Grande, 1361, Térreo - Cajazeiras, Salvador - BA,

Shopping Bela Vista - Al. Euvaldo Luz, 92, Horto Bela Vista, Salvador - BA

Loja South – Piso L1 Centro

Shopping Paralela - Av. Luís Viana, 8544, Alphaville, Salvador - BA

Loja South – Piso L1

Salvador Shopping - Avenida Tancredo Neves, 3133, Salvador – BA

Balcão Pida – Piso L1

Salvador Norte Shopping - Rodovia BA-526, nº 305. São Cristóvão, Salvador - BA

Loja South – Piso L1

Shopping Piedade - Rua Junqueira Ayres, nº 165, Barris, Salvador - BA

Balcão Pida

Shopping Center Lapa - Rua Portão da Piedade, 155, Piedade, Salvador - BA

Loja South – Piso 2

Shopping Barra - Av. Centenário, 2992, Barra, Salvador - BA

Loja Imaginarium – Piso L2 Norte

** Nas compras, tanto pela internet como nos PDVS, é cobrada taxa de conveniência de 8%, com exceção da Loja Oficial do Festival de Verão, localizada no Shopping da Bahia e no Posto SalvadorCARD do Shopping Fazenda Grande II