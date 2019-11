Cartas com pedidos para o Papai Noel já estão disponíveis nas agências dos Correios

O Natal é só em dezembro, mas já é possível selecionar uma das tradicionais cartinhas que ficam nas agências dos Correios, todas escritas por crianças carentes. Os pedidos são variados e é possível escolher quem você vai presentear.

O período para presentear as crianças vai de 4 de novembro a 13 de dezembro. Para participar, basta ir a uma das agências dos Correios (ver lista abaixo), escolher a carta, comprar o presente e levá-lo de volta à sede dos Correios escolhida. Para maior informações, basta acessar o site http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios.

O projeto é uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), com os Correios. Entre os beneficiados estão as crianças do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), do Serviço Especializado para Pessoas com Deficiência (Centro Dia) e de unidades de acolhimentos e frequentadoras do Restaurante Popular.

Este é o primeiro ano que o órgão municipal participa da ação, que já possuía a parceria da Secretaria Municipal de Educação (Smed) para atender a alunos da rede municipal até o 5º ano. Segundo um levantamento feito pelo superintendente estadual dos Correios, José Oliveira dos Santos, mais de 80% dos pedidos atendidos são de crianças das escolas municipais de Salvador.

Para a secretária da Sempre, Ana Paula Matos, a participação das crianças do Sempre no projeto auxilia no processo de inclusão social. “A ideia é proporcionar alegria às crianças em situação de vulnerabilidade social, propagando o amor, solidariedade, esperança, renovação e todos os sentimentos bons que giram em torno da magia natalina”, afirmou.

“É atender, inclusive, as crianças que estão em situação de carência. Também é mais uma oportunidade de proporcionar um momento de alegria para elas”, completa a coordenadora da Campanha Papai Noel dos Correios, Lanurce Praxedes.

Pontos de adoção de cartinhas e entrega de presentes na Bahia:

Salvador e Região Metropolitana

Agências: Amaralina, Boca do Rio, Brotas, CAB, Cabula, Central Salvador, Cidadela, Da Paz, Lauro de Freitas, Rio Vermelho, Shopping Paralela e Sumaré.

Feira de Santana e região

Agências: Alagoinhas, Camaçari, Catu, Feira de Santana, Santo Amaro, Simões Filho e Tomba (FSA).

Região Sul da Bahia

Agências: Caravelas, Itororó, Pinheiro (Itabuna), Teixeira de Freitas e Valença.

Região Central da Bahia

Agência: Vitória da Conquista.

Região Oeste da Bahia

Agências: Barreiras, Caetité e Guanambi.

Região Norte da Bahia

Agências: Conceição do Coité, Jacobina e Juazeiro.