Cartola espanhol é investigado por abuso sexual a atleta da base

Ex-presidente do Valencia e ex-delegado da seleção espanhola, Pedro Cortés está sendo investigado por suposto abuso sexual a um jogador adolescente. O Tribunal de Primeira Instância e Instrução de Paterna (cidade perto de Valência) emitiu nesta semana uma acusação oficial contra o cartola.

O processo contra o dirigente foi aberto em novembro de 2020, após denúncia da família do jovem. O jogador, que teria 16 anos, relatou ter sofrido o abuso quando Pedro Cortés, de 72 anos, o levava de carro para a escola do Valencia. Segundo o jornal El País, o atleta teria apresentado mensagens de Whatsapp que apoiavam sua versão.

O cartola foi presidente do clube em duas ocasiões: em 1986 e entre 1997 e 2001. Além disso, exerceu o cargo de delegado da seleção espanhola por 20 anos. Após as acusações, Pedro Cortés comunicou à Real Federação Espanhola de Futebol sua decisão de renunciar.

De acordo com o despacho, as partes têm 10 dias para solicitar a abertura do julgamento ou o arquivamento da ação.

Depois do caso vir à tona, o Valencia emitiu um comunicado em que afirma que a prioridade do clube tem sido acompanhar o jovem jogador e a família. O clube também ressaltou que os supostos fatos aconteceram fora de suas instalações e disse confiar na justiça.