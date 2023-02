Casa Branca diz que não há consenso sobre a origem da covid-19

A Casa Branca disse que não há consenso dentro do governo Biden sobre as origens do coronavírus, um dia após a divulgação de uma avaliação do Departamento de Energia dos Estados Unidos de que a pandemia provavelmente se originou de um vazamento de um laboratório chinês.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que o presidente Joe Biden está determinado a descobrir onde a covid-19 começou a se espalhar, mas ainda existe ampla incerteza dentro da administração sobre suas origens. Kirby se recusou a comentar sobre a avaliação do Departamento de Energia.

"Se tivermos algo pronto para ser informado ao povo americano e ao Congresso, faremos isso", garantiu o porta-voz.