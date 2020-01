Casa Brasileira, do GNT, visita Casa de Jorge Amado no Rio Vermelho

O programa Casa Brasileira, do GNT, viaja esta semana até Salvador e visita a casa onde viveu Jorge Amado, localizada no Rio Vermelho, onde também no domingo (2) acontece a Festa de Iemanjá. Reformada nos anos 60 pelo arquiteto Gilberbet Chaves, em 2014 a casa se tornou memorial nas mãos de Gringo Cardia. “Meu projeto foi de transformar em um local de visitação, para que as pessoas pudessem estar dentro da casa de um escritor. A casa, na verdade, é uma janela para um mundo mágico!”, comenta.

Paloma Amado, filha do escritor, também dá seu depoimento no episódio, e conta como era o clima da casa quando Jorge Amado e Zélia Gattai ainda moravam ali. "Minha mãe passava e falava: 'Jorge, pelo amor de Deus! Eu não quero atrapalhar seu trabalho, mas eu preciso arrumar a mesa para almoçar...", por que ele escrevia, na mesa de jantar.", lembra.

Essa casa era a perfeição, porque ele deitava ali na rede e ele ficava de olho fechado, ouvindo os barulhos da rua, da casa... de repente, começava a escrever

O episódio vai ao ar no domingo, dia 2, às 21h30, no GNT.