Casa Chálabi abre unidade dedicada à cozinha líbano-mediterrânea no Horto Florestal

Justamente enquanto o mundo inteiro foi obrigado a recolher-se que nasceu no peito do chef Celso Vieira e de sua esposa e sócia Valeska Chálabi Calazans, do Grupo Pasta em Casa, um desejo enorme de voar mais alto.

Às vésperas de comemorarem 10 anos do Restaurante Pasta em Casa – eleito por três vezes melhor italiano da cidade pela Veja e elencado entre os 100 melhores restaurantes do Brasil pela Exame – ao invés de entregarem pontos ao medo, o inquieto casal movido pela paixão dos desafios, escolheu alimentar os sonhos e começou a bordar o seu mais novo empreendimento que os levaria ao patamar de grupo.

E se até então haviam honrado as raízes italianas do chef, desta vez mergulhariam em águas mediterrâneas, as mesmas por onde havia se aventurado no início do século XX o nosso herói Vô Tuffi aos 19 anos, fugindo de um Monte Líbano assolado pela Primeira Guerra Mundial rumo ao Brasil, onde constituiria a Família Chálabi, hoje em sua quarta geração.

Divulgação

O conceito da Casa Chálabi foi criado à partir destas memórias históricas, familiares, afetivas e principalmente culinárias da família da Valeska, carinhosamente resgatadas pelo casal e transformadas pelas mãos do chef Celso Vieira na cozinha líbano-mediterrânea do agora Grupo Pasta em Casa, e que começou a circular em formato delivery em junho de 2021, ainda durante a pandemia.

Criada a marca e o menu raiz, era hora de buscarem alguém muito especial que pudesse imprimir um frescor de modernidade para tocar a cozinha; e desde que a conheceram não

tiveram dúvidas: essa pessoa era a chef paulista Lais Taraia, de oportuna origem síria, que não apenas trouxe frescor como foi muito além trazendo também uma bela pitada de ousadia, ampliando o menu com criatividade e diversidade, apostando na leveza, saúde, opções veganas e mais uma vez, no frescor, uma de suas maiores marcas, impressa não apenas no menu que vai circular pelas mesas do salão como também pelos vários ítens do Empório Casa Chálabi.

Na calçada

Foi no início de 2022 que a chef Laís Taraia assumiu o comando da cozinha promovendo as suas primeiras contribuições para o menu, oferecido ao público pela primeira vez em caráter presencial durante uma deliciosa temporada de experiências na calçada da unidade Pasta em Casa no Rio Vermelho, que se estendeu até o mês de abril deste ano. Um importante e incansável período de laboratório e maturação fundamentais antes do vôo solo para a sua própria casa.

Foto: Divulgação

A casa nova

A Casa Chálabi abre as suas portas no próximo dia 23 de maio (terça-feira) no Shopping H Mall no Horto Florestal, com atendimento de segunda a sábado das 9h às 20h, e domingos e feriados das 9h às 15h.

Com projeto assinado pelo Marcelo Alvarenga da Play Arquitetura (Pasta em Casa Alphaville) que traz as memórias da família para um cenário moderno e charmoso (marcas do grupo), o espaço - que oferece além do Empório um salão com capacidade para 30 lugares - promete arrancar suspiros de encantamento.

"Nosso espaço foi criado e dedicado a proporcionar condições de excelência ao nosso processo de produção., Na cozinha, construída à partir das memórias gastronômicas da família Chálabi, demos um toque contemporâneo e ousado às receitas tradicionais ", diz a Chef Laís Taraia.

(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação)

A comida

Da tradição dos quibes (crus, fritos ou assados), esfihas e pastas para o pão pita da casa, passando por versões vegetarianas de clássicos como os charutinhos de uva e a moussaka feita com cogumelos e leite de cabra, até a mjadra com um quê de galinhada, as palavras de ordem da chef são sabor, frescor, ousadia e diversidade. “Estamos propondo combinações inusitadas em todas as áreas do nosso cardápio, da entrada às bebidas e sobremesas, sempre dando um toque diferente em cada um deles. Não importa se serviremos um sanduba ou o cordeiro que leva quase 48h para ficar pronto, todos os nossos ítens possuem algo de muito especial”, reforça Taraia.

E assim, com tudo pronto e bordado à mão, o Grupo Pasta em Casa entrega mais um sonho realizado para a cidade de Salvador.

SERVIÇO:

Casa Chálabi

Inauguração: dia 23 de maio (terça-feira)

Local: Shopping H Mall no Horto Florestal

Funcionamento: Segunda a sábado das 9h às 20h; domingos e feriados das 9h às 15h

Instagram: https://www.instagram.com/casachalabi/