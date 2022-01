Casa da Ginástica da Bahia é inaugurada em Lauro de Freitas

A Casa de Ginástica da Bahia está oficialmente inaugurada. Nesta quarta-feira (12), uma apresentação de coreografias marcou o início das atividades do espaço, localizado em Lauro de Freitas. O local servirá como centro de treinamento de ginastas de alto rendimento e iniciantes, por meio de projeto social.

“Estou ainda mais otimista com o futuro da ginástica da Bahia. Com a Cagiba em funcionamento, as atletas da Bahia não precisarão mais ir para outros estados para treinar. Isso resultará em melhor condição de treinamento, mais economia para a atleta e técnicos, mas qualidade de vida e conforto para todos. Realmente, é uma conquista muita grande para o nosso esporte", comemorou Evélin Lobo, presidente da Federação Baiana de Ginástica (FBG).

O local é fruto de uma parceria da FBG com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, e tem apoio da Prefeitura de Lauro de Freitas.

A Cagiba ganhou um investimento da Sudesb de aproximadamente R$328 mil, revertidos na aquisição de material esportivo, fardamento, materiais administrativo, de limpeza, permanentes, exames admissionais e demissionais e recursos humanos. Já a Prefeitura de Lauro de Freitas disponibilizou à FBG o espaço físico - o ginásio onde funcionou o jockey clube do município.

“É uma satisfação enorme para a Sudesb possibilitar mais este espaço para o esporte baiano. O investimento que estamos fazendo ao longo destes anos, com realização de competições, apoio com passagens, tem dado enorme retorno à ginástica da Bahia. Com este espaço e mais os projetos de fomento, temos certeza de que tornaremos a Bahia também referência nesta modalidade esportiva”, afirmou Susi Dócio, assessora chefe da Sudesb, que representou o diretor-geral da autarquia do esporte, Vicente Neto, na inauguração.

O ato de abertura teve performances de atletas baianas dos clubes de ginástica Cetgym e Gorba. Entre os destaques, estavam Júlia Gois, campeã sul-americana de dupla juvenil, e Keyla Santos, campeã sul-americana por equipe, campeã sul-americana por equipe geral, vice-campeã sul-americana na categoria Individual Geral, segundo lugar no aparelho fita da América do Sul.

Prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho destacou a honra que representa, “para Lauro de Freitas, abrigar a Casa de Ginástica da Bahia. Que o nosso município torne-se referência desta modalidade esportiva em nosso estado”.

Também estiveram presentes no evento o secretário do Trabalho e Esporte de Lauro de Freitas, Uilson de Souza; o presidente do Conselho Regional de Educação Física, Rogério Moura; representantes de associações e ligas esportivas de Lauro de Freitas e professoras e técnicos da ginástica baiana.

A Casa de Ginástica da Bahia - Centro de Treinamento de Base e Alto Rendimento está situada na Rua dos Vereadores, no bairro Aracuí, em Lauro de Freitas. Além das jovens meninas de Aracuí, a Cagiba irá beneficiar garotas dos bairros de Chafariz, Lagoa dos Patos, Vila Mar e Praiana, áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica do município.