Casa da Mãe lança festival de vatapá com oito tipos diferentes da iguaria

Para celebrar os 17 anos da Casa da Mãe a cantora, compositora, empresária e chef de cozinha Stella Maris lança nesta quarta (17), a partir das 19h, o Festival Stella de Vatapá, parceria com a marca de Cerveja Stella Artois. Durante o evento, o público será convidado a viver uma experiência sensorial de através de oito variações deste que é um dos pratos mais emblemáticos da culinária baiana. Para tanto serão oferecidos vatapá de Fruta Pão, Banana da Terra, Farinha de Mandioca, Inhame, Fubá, Banana Verde, Batata Doce e Pão. O acompanhamento pode ser escolhido entre maturi, siri ou carne de fumeiro.

Indicada três anos seguidos pela Veja Salvador, a cozinha da Casa da Mãe, comandada pela chef Stella Maris, é especializada em comida do Recôncavo. Stella, que já fez uma turnê gastronômica pela Itália e pela Suíça levando a culinária e a música baianas, se apaixonou por cozinha quando era criança.

Em casa, onde na prática a paixão começou a se concretizar, ela começou a cozinhar aos 10 anos de idade, orientada pela mãe e pela avó. Como a mãe trabalhava e viajava com frequência, ela ficou responsável por fazer a comida da casa, na volta da escola. “Eu sempre fui curiosa e ficava buscando os sabores escondidos nos pratos”, diz ela, que é filha caçula de três filhos e nas férias de verão, quando a família se mudava para a praia, saia para pescar siri e peixe, e preparava para a família.

O que se Come e o que se Fala

Na noite de lançamento do festival sobe ao palco da Casa da Mãe Roberto Mendes com seu show O que se Come e o que se Fala. A partir das 21h ele faz show emendado com bate-papo, mostra a melhor e mais fiel tradução do Recôncavo baiano. “A Casa da Mãe está se tornando o ponto de encontro de pessoas que querem fazer arte, fazer música, e conversar. Uma boa comida e uma boa canção resolvem a alma de todos nós lá”, revela o artista santamarense, conterrâneo de Stella.

No show bate-papo de Roberto Mendes vai ter muito canto, com chulas, cabulas e xaréus, muita comida, e também muito falar de língua regional. “O que se come e o que se fala esse é binômio de formação do comportamento de um povo. Acho que toda cidade vive disso, do que se come e do que se fala. É só observar esses dois temperos da língua e da culinária”, filosofa o artista que revela que vai estar feliz da vida lá!

Confira agora a programação de maio da Casa da Mãe

16.05 - Coletivo Samba Jazz

17.05 - Lançamento do “Festival Stella de Vatapá”, com o show “O que se come, o que se fala”, de Roberto Mendes. Convidados especiais Stella Maris e Nizaldo Costa

18.05 - Projeto Quinta Delas – Márcia Short

19.05 - Com que Roupa Samba Club - Com Edu Alves, Du Marques e Lasinho do Banjo.

20.05 – Jam Delas - banda de jazz formada só por mulheres - Daniela Nátali, Lorena Martins, Kamile Levek, Berta Pitanga, Tamires Estrela, Larissa Braga, Rosa Denise e Vanessa Melo

21.05 – Pagode de Velho

22.05 - Mãeana e Bem Gil com o show J.G.

23.05 – Coletivo Samba Jazz

24.05 – Roberto Mendes com o show “O que se come, o que se fala”. Convidados especiais Stella Maris e Nizaldo Costa

25.05 - Projeto Quinta Delas – Cláudia Cunha

26.05 – Mesa de Samba Autoral com Pedrão Abib

27.05 – Stella Maris e Alex Mesquita

28.05 – Samba de Pretas

29.05 – Mãeana e Bem Gil com o show J.G.

30.05 – Sarau Casa da Mãe, comandado por Stella Maris e Gil Vicente Tavares e com muitos convidados