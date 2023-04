Casa da Mãe tem shows de Mateus Aleluia, Tuzé e Sandra Simões

A programação musical da Casa da Mãe, no Rio Vermelho, está como nível altíssimo essa semana. A primeira atração é Tuzé de Abreu, que faz a última apresentação dos Ensaios Abertos de Pupurriaçu nesta quinta (27). Após um hiato de sete anos, o cantor, compositor e multi-instrumentista com longo currículo e raízes na música brasileira, revisita sua trajetória a partir de 31 canções da sua autoria, cantadas e tocadas ininterruptamente em um ‘grande (‘açu’ em tupi-guarani) pot-pourri (em francês ‘…execução de várias músicas em uma única faixa).

Na sexta-feira (28), às 22h, Ana Paula Albuquerque e Mateus Aleluia filho fazem o show Tributo aos Tincoãs, acompanhados de Felipe Guedes, Gabi Guedes e Marcus Sampaio. No palco, interpretadas pelas belas vozes dos dois artistas, músicas colhidas no repertório rico do grupo que marcou época.

No sábado (29), às 22h, tem o segundo show celebração dos 10 anos do álbum Sou Bamba e Rock´n Roll da cantora e compositora Sandra Simões. Acompanhada dos músicos Estevam Dantas (piano) e Leonardo Bittencourt (bateria), Sandra apresentará as músicas do seu CD, além de outras canções que compõem repertórios de shows já realizados por ela.

No domingo (30), às 22h, tem o samba de raiz das meninas do Samba de Pretas, grupo composto por oito musicistas e cantoras que cantam, tocam pandeiro, cavaquinho, violão, surdo, tantan, tamborim e reco-reco.