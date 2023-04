Casa da Páscoa e show de Sandra de Sá animam Semana Santa em Itaparica

Moradores e visitantes encheram a cidade de Itaparica para celebrar o fim de semana de Páscoa. A programação religiosa e festiva contou com a Casa da Páscoa, espetáculo de encenação da Paixão de Cristo e ainda shows de Sandra de Sá, Sérgio Loroza e da forrozeira Jeanne Lima.

“Que coisa linda, as crianças estão amando, as imagens e toda a decoração, tudo perfeito. Estou muito feliz por hoje", comentou a professora Andrea Santos, 32 anos, mãe da pequena Analu.

O Domingo de Páscoa (9) de Itaparica foi dedicado às crianças. Durante todo o dia, aconteceu a distribuição de 500 ovos da Páscoa para crianças de até 12 anos, através de uma ação conjunta entre a Secretaria de Assistência Social, Agricultura e Pesca e Secretaria de Educação da Prefeitura de Itaparica.

A diversão teve encerramento embalado pela alegria do show do grupo infantil Gato Multicores, que se apresentou no início da noite na Praça da Quitanda.

Já no sábado (8), as crianças se divertiram com a tradicional brincadeira da caça aos ovos de chocolate, realizada na Casa da Páscoa, com animação do recreador infantil Tio Pimenta. “Eu gostei muito, achei dois ovos”, comemorou a pequena Maria Clara de Jesus, de 6 anos.

"Está muito lindo, muito bonito. Trouxe meus filhos, meus sobrinhos e minha netinha. Nunca vi isso por aqui", comentou a moradora da praia de Ponta de Areia, Zenailde Maria da Silva, 45 anos, que estreou na festa ao lado da família.

Na noite de sábado (8), a Encenação da Paixão de Cristo com o grupo Ballet Cia Tradições, apresentou 13 atos, com duração total de 30 minutos, contando a história de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O espetáculo foi encenado apenas por bailarinos.

"Foi a primeira vez que o balé Paixão de Cristo se apresentou aqui na Bahia, conseguimos reunir grandes dançarinos profissionais de Salvador e alguns artistas da ilha de Itaparica. Estou muito feliz com o resultado”, festejou Denys Silva, diretor geral do espetáculo.

A expectativa de ver Sandra de Sá e Sérgio Loroza levou muitos fãs a prestigiar e curtir o show dos artistas. "Estar na Bahia é sempre especial, e Itaparica me surpreendeu mais uma vez. Tem algumas coisas que são muito características daqui, com uma energia muito particular, que a gente só sente aqui na Bahia, porque a Bahia é diferenciada. Foi muito legal fazer esse show, e eu consegui trocar uma energia incrível com o público", celebrou o ator, cantor, comediante e compositor brasileiro Sérgio Loroza.

O último show da noite foi da ex-vocalista da banda Limão com Mel, agora em carreira solo, a forrozeira Jeanne Lima. “Estou muito feliz em estar aqui nessa festa maravilhosa Semana Santa Itaparica 2023. Quero parabenizar os organizadores pela iniciativa. Foi muito bom poder cantar aqui e ver toda essa galera da praça dançar forró”, exclamou a cantora.