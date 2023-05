Casa de Rodrygo é assaltada durante final da Copa do Rei

O atacante Rodrygo teve sua casa assaltada enquanto atuava pela final da Copa do Rei da Espanha, no último sábado (6). Segundo o jornal Marca, a Polícia Nacional está a procura dos autores do crime.

A polícia chegou a residência do atleta do Real Madrid na madrugada de domingo após alerta feito por um segurança privado. Lá, as autoridades encontraram diversas partes da residência afetadas pelo assalto.

A gangue é especializada em invadir casas de jogadores de futebol. Benzema, por exemplo, já foi vítima de uma ação similar.

Contudo, até o momento não se sabe o que foi furtado na residência do jogador revelado pelo Santos.

Rodrygo foi protagonista partida contra o Osasuna ao marcar os dois gols da vitória madridista.