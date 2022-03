Casa de shows no Alto do Andu pode ser demolida em meio a disputa judicial

A casa de shows conhecida como Alto do Andu está passando por um processo de desocupação nesta terça-feira (22), que pode finalizar com a demolição total do espaço. A área é alvo de um processo judicial que está em andamento. A família que aponta ter a propriedade do terreno questiona a ação, defendendo que o processo ainda não transitou em julgado e que, atualmente, tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ), logo, o Estado não teria autorização para uma ação de demolição.

Na manhã desta terça-feira (22), uma cerca-viva chegou a ser derrubada. A família questiona ainda o fato de as equipes do Inema terem acessado o local sem a presença de um oficial de justiça.

A decisão de desocupar a área foi concedida em março de 2012, mas o processo continuou correndo na Justiça nos últimos anos. Para a demolição nesta terça, o Inema se baseou em um novo despacho, de novembro de 2021, que determinou a desocupação da área em até 10 dias, segundo o Inema.

Segundo informações do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o foco da operação é a preservação do Parque Metropolitano de Pituaçu, onde a casa de shows está instada. O estabelecimento fica na "Área D" do Parque e de propriedade do Estado da Bahia, de acordo com o instituto.

(Foto: Divulgação)

Além de técnicos do Inema, a operação conta com o auxílio da Superintendência de Patrimônio – SUPAT/SAEB e com o apoio da Polícia Militar da Bahia (PMBA).

O parque

Criado pelo Decreto Estadual nº 23.666, de 4 de setembro 1973, com 493 hectares, o Parque Metropolitano de Pituaçu abrange hoje uma área de 392 hectares de área preservada, onde já foi catalogada uma grande diversidade de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes.

Remanescente da Mata Atlântica, Pituaçu é um dos raros e mais belos parques ecológicos brasileiros situados na área urbana. Ele tem uma infraestrutura que permite, ao mesmo tempo, o uso pela população e a preservação do espaço, que é a maior área verde de uso público de Salvador.