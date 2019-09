Casa de Tereza começa nesta segunda (16) comemorações de aniversário

O restaurante Casa de Tereza, liderado pela chef de cozinha Tereza Paim, comemora a partir desta segunda (16) sete anos de história. Para isso, o espaço preparou uma série de eventos que envolvem arte e culinária.

Para abrir as comemorações, a Casa de Tereza promove a mostra artística Os 7 Santos de Tereza, a partir das 16h, e que fica em exposição até o dia 17 de outubro. A intenção é criar um link entre um espaço de culinária local com outras expressões artísticas da Bahia. A montagem reúne 28 artistas que construíram obras que representam as crenças, de diferentes religiões, da chef de cozinha baiana.

A ideia de reunir tantos talentos para expor no restaurante tem uma explicação: “A casa comemora sete anos, o número de artistas participantes é múltiplo de sete e sete são os meus santos”, comentou Paim. No dia No dia 27 deste mês ainda acontecerá o já conhecido caruru da Casa de Tereza.Hoje, às 19h. Entrada gratuita