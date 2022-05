Casa desaba e atinge outros imóves em Plataforma

Uma casa desabou e atingiu outras no bairro de Plataforma, na madrugada desta sexta-feira (27). Os imóveis ficam atrás do Colégio Estadual Bertholdo Cirilo dos Reis, que passa por uma obra e que pode ter influenciado no desabamento.

Técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) fizeram uma vistoria no local nesta manhã. Os imóveis da Travessa Bertoso foram evacuados.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Segundo a Codesal, os órgãos parceiros do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil foram acionados para desligamento do fornecimento de luz no referido endereço, demolição das partes remanescentes. Também haverá fiscalização na obra do colégio estadual.