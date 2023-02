Casa D´Licia abrirá as portas na Bahia Marina para convidados neste sábado e domingo

(Divulgação)

Licia vai receber convidados na Bahia Marina no Carnaval

O Lafayette, na Bahia Marina, será mais uma vez o quartel-general de Licia Fabio no Carnaval. O espaço, com vista para a Baía de Todos-os-Santos, vai sediar a Casa D´ Licia, um camarote fora do circuito da folia no sábado (18) e domingo (19), das 14h às 20h, exclusivo para convidados. Além de um serviço premium de open bar e bufê de comidas regionais assinado pelo restaurante Lafayette, o espaço terá duas atrações musicais, uma cada dia. No primeiro, a festa será animada pelo grupo Batifun, enquanto no domingo a animação ficará por conta de Faustão e convidados.

(José de Holanda/Divulgação)

Margareth vai cantar com Gil no Expresso

Duo ministerial

O Expresso 2222, pilotado pela família Gil, que este ano retorna ao Edifício Oceania, de sexta a terça-feira, está preparando um encontro entre o ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, e a atual comandante da pasta a cantora Margareth Menezes. O show está marcado para o sábado (18) e o repertório está repleto de hits atemporais do mestre da música, que completou 80 anos. Além do grande encontro, estão programadas outras ações como os lançamentos do livro Expresso 2222 e do remix da icônica canção Expresso 2222 criado pelo multiartista, DJ MAM.

(Divulgação)

Adriana Régis vai customizar fantasias do Expresso

Folia Fashion

Por falar no Expresso 2222, a estilista Adriana Régis, da grife Thereza Priore, vai comandar o serviço de customização das camisetas do camarote. Com mais de 20 anos de expertise neste negócio, Régis promete muitas novidades e acessórios diversos para enfeitar mocinhas e mocinhos que gostam de modelitos exclusivos na folia.

(Divulgação)

Gisele recebe brinde da Brahma e apostas de que virá a Salvador começam

Caiu na rede

Como acontece todos os anos a especulação em torno da presença de grandes celebridades internacionais na folia baiana já começou. Desta vez o nome cotado é o da top das tops, Gisele Bündchen que por sinal já esteve no Carnaval da Bahia por duas vezes. O burburinho começou a partir de uma publicação da própria modelo em suas redes sociais recebendo em casa uma caixa com kits dos camarotes da Brahma para todas as cidades onde a cervejaria estará fazendo seu poderoso marketing. Na bem bolada “publi”, a top pede ao público para ajuda-la a escolher em qual das praças deve curtir a festa. Daí que, pelas bandas de cá, papel de bala vira bilhete aéreo, estamos a ver...

(Divulgação)

Sergio Machado recebe prêmio no Uruguai

Prêmios

O filme O Rio do Desejo, do cineasta baiano Sergio Machado continua faturando prêmios nos festivais de cinema internacionais. Esta semana foi a vez do filme levar duas menções honrosas no 25º Festival Internacional de Cine de Punta Del Este, no Uruguai: para a atriz Sophie Charlotte e para o próprio diretor Sérgio Machado.

Planeta Band

O Planeta Band já fechou sua grade de atrações para o Carnaval de Salvador que começa na quinta-feira (16) com Xanddy Harmonia e Lincoln, seguido de Psirico e É o Tchan, na sexta. Nos dias seguintes tem ainda Parangolé e Filhos de Jorge, Jau e Luis Caldas, Silva e ÀTTOOXXÁ, encerrando a folia na terça com a Timbalada e Escandurras.

(Divulgação)

Artista Carlos Martiel faz performance no MAM

Performance

Para quem gosta de arte e cultura uma boa opção antes de cair na folia é assistir a performance Posesión que será apresentada pelo artista cubano Carlos Martiel nesta quarta-feira (15h), no Museu de Arte Moderna da Bahia. Na apresentação proposta pelo artista, reconhecido mundialmente, as questões de classe e raça serão abordadas dentro de uma interpretação sobre o corpo negro.

(Divulgação)

WC No Beat estará na festa 360

Balada

E quem quiser ir preparando a agenda para quando o carnaval passar, uma boa dica é nova edição da festa 360, que ganhou relevância nacional na última temporada do reality Soltos em Salva dor, da Amazon Prime Video. A balada vai acontecer no dia 18 de março, no Centro de Convenções de Salvador. E desta vez, a festa será totalmente open bar e tem como novidade um open food. A dupla de DJs Lester e Dave, que formam o duo Almanac e o TrapFunk, WC No Beat estão confirmados no line-up.